Japonés bajó sus gastos al mínimo para ahorrar y jubilarse a los 45 años: Este fue el monto que recaudó

Si tuvieran la oportunidad, seguramente varios trabajadores se jubilarían ahora ya, pese a estar lejos de la edad legal para hacerlo (en Chile, 60 años para mujeres y 65 para hombres). No trabajar más y recibir un pago mensual seduce a muchos, en especial a un japonés que emprendió un radical plan.

Con el propósito de recaudar lo máximo posible para retirarse temprano de la vida laboral, durante más de dos décadas soportó duras condiciones laborales y redujo sus principales gastos al mínimo, al punto de que su estilo de vida se le consideró "miserable" por la prensa internacional.

Por más que su estrategia fue criticada, le sirvió para cumplir su objetivo. A sus 45 años ahorró un dineral que le permite concebirse como jubilado; sin embargo, factores como la economía local e internacional no siempre han estado a su favor.

El "miserable" estilo de vida que adoptó para ahorrar

Su nombre real permanece bajo el anonimato, pero en Internet es conocido como la leyenda "The Man Who Will Definitely Resign" ("El Hombre que Definitivamente Renunciará", en español), gracias al libro con consejos para el ahorro que publicó en los últimos años.

El propósito era recaudar 100 millones de yenes —más de 653 millones de pesos chilenos, según el cambio actual—. Inició su plan a principios de la década del 2000, tras conseguir trabajo en una empresa que repetía la consigna "Solo trabajando duro y haciendo horas extras se puede alcanzar la felicidad futura".

Se ofreció para realizar horas extras y turnos de noche. En vez de arrendar un departamento, a su propia compañía le alquiló un dormitorio por casi $200 mil mensuales.

Su alimentación era extremadamente restringida. En los días buenos, la cena era ciruela ácida, verduras saladas y un tazón de arroz; o bebida cola con galletas. En los malos, una energética que canjeaba por puntos en las tiendas de conveniencia.

Limitó tanto sus finanzas, que aprovechaba las olas de calor en Japón para cocinar sobre el capó del auto de un amigo. No usaba aire acondicionado ni calefacción: en verano se refrescaba con prendas mojadas y en invierno hacía sentadillas para calentarse.

Ahorros superaron la meta para jubilarse temprano

Después de 20 años y 10 meses desempeñándose en la empresa, anunció que por fin estaba en condiciones de jubilarse. Fue a principios de 2024 cuando reveló que sus ahorros superaron las expectativas, llegando a los 135 millones de yenes, más de $882 millones.

No depender de un empleo le dio más flexibilidad. Compró un microondas para cocinar y al desayuno consume cuatro huevos cocidos. No obstante, la depreciación del yen ha mermado sus ahorros, pues tiene que desembolsar más para comprar algo que antes adquiría por menos.

"Si el yen sigue depreciándose, nunca alcanzaré la libertad financiera. ¿Para qué he trabajado estos 21 años? Todo es inútil, es una tragedia", expresó el año pasado, según consignó el South China Post Morning.

