Presunto asesino serial en Argentina: Perros especializados buscan posibles restos humanos

Matías Jurado es el nombre del presunto asesino serial que ha causado conmoción en Jujuy, Argentina. El sujeto de 37 años es acusado de asesinar a personas en situación de calle. Según los antecedentes conocidos hasta ahora, habría participado en la desaparición de al menos cinco personas, lo que activó un operativo por parte de la policía, que ahora trabaja en terreno con perros especializados.

Perros trabajan en terreno

El objetivo de los canes es buscar y encontrar posibles restos humanos relacionados con el caso. En esta línea, este martes los animales inspeccionaron ciertas áreas que fueron definidas por los investigadores.

El jefe de la División Canes de la Policía de Catamarca, Oscar Barrientos, explicó que "nos dieron puntos estratégicos donde podían llegar a haber partes de cuerpos de personas que se están buscando".

"Los canes son entrenados con muestras reales, desde temprana edad (3 o 4 meses de edad) se les asocia el olor del estado de descomposición de cuerpos. Ante el hallazgo desencadenan ladrido o rascan si está enterrado. Durante dos años se los prepara", detalló.

Caleb y Roco fueron los elegidos

Según informó TodoJujuy, en la zona trabajan dos perros de raza Golden Retriever, llamados Caleb y Roco, quienes ya tienen experiencia en este tipo de búsquedas.

"En este último tiempo tuvieron trabajo en diferentes provincias del país. Hace menos de un mes estuvimos en Salta, Tucumán, también estuvimos en Chaco y otros lugares", manifestó Barrientos.

Por su parte, el sospechoso de los crímenes permanece detenido y aislado, y esta semana se realizarán los últimos peritajes psicológicos ordenados por la justicia argentina.

