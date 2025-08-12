Madre irá a la cárcel por torturar a sus tres hijos y drenar la sangre de uno de ellos para que pareciera enfermo

12 ag. 2025 - 16:13 hrs.

¿Qué pasó?

Una madre de 35 años deberá ir a prisión luego de torturar a sus tres hijos y drenar la sangre de uno de ellos para que pareciera enfermo en Minnesota, Estados Unidos.

El alarmante caso que remeció a Estados Unidos

La mujer fue identificada como Jorden Borders, cuyos crímenes salieron a la luz en 2022, cuando ordenaron una investigación en su contra por maltrato infantil, consignó People.

La situación comenzó a salir a la luz luego de que se realizara una denuncia porque uno de los hijos había sido ingresado a un hospital con sus niveles de hemoglobina muy bajos.

Borders aseguró que el propio centro médico había extraído demasiada sangre de su hijo de 9 años, pero un interrogatorio terminó por descifrar el enigma. En concreto, le quitó sangre por la fuerza, utilizando una jeringa a través de una vía central.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, explicó que "Borders también autodiagnosticó a sus hijos con otras enfermedades, incluida la osteogénesis imperfecta (enfermedad de los huesos frágiles) y los obligó a usar botas, yesos y collarines ortopédicos a pesar de que no tenían fracturas identificadas ni lesiones diagnosticadas".

Los niños testificaron que la mujer los golpeaba con cables de carga, cinturones e incluso cucharas. No conforme con aquello, tenían que pasar horas a la intemperie, aguantando el frío.

Sentencia por maltrato infantil

En el marco del juicio, quedó establecido que Borders maltrató a sus hijos para que parecieran enfermos y así poder reclamar un beneficio de salud válido por 18 mil dólares (alrededor de 17 millones de pesos chilenos).

Al comprobarse lo anterior, la justicia estadounidense acordó condenar a la mujer, quien fue sentenciada a 39 años de cárcel.

El fiscal Ellison no ocultó su impacto por el caso y catalogó los crímenes como "algunos de los más atroces y agonizantes que he visto en mi tiempo como fiscal general".

