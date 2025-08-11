Planteó tres hipótesis distintas: Habla por primera vez sospechoso del asesinato de joven encontrado en casa donde vivió Cerati

11 ag. 2025 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Cristian Graf, el principal sospechoso del asesinato del adolescente de 16 años que fue encontrado bajo tierra al lado de la casa donde Gustavo Cerati vivió años después, habló por primera vez en público y entregó tres hipótesis diferentes.

Diego Fernández Lima desapareció en 1984 en Buenos Aires, Argentina, pero sus restos fueron encontrados en mayo de este año en la casa donde vivía el principal sospechoso, quien además era un amigo y presunto compañero de curso de la víctima.

Negó haber cometido el crimen

Esta mañana de lunes, Cristian Graf fue captado entrando a su casa tras haber declarado en la fiscalía que investiga el caso, y cuando se le consultó si había asesinado a Diego, respondió con un contundente "no" en el programa Mujeres Argentinas de Eltrece. Tras ello, ingresó a su domicilio sin emitir declaraciones.

La periodista que lo interceptó contó que el electricista de 56 años "me dijo que no era compañero de colegio de Diego. Pero no me quiso dar más datos".

Tres hipótesis distintas y contradictorias

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que Graf entregó tres hipótesis diferentes y contradictorias tras el hallazgo de los huesos en la casa, antes de que se conociera que pertenecían a Diego.

El encargado de la obra que encontró los restos, Daniel Scarfo, reveló a TN hace algunos días que tuvo contacto con el sospechoso y que este primero le dijo "que hace muchos años hubo una iglesia y que quizás era un cura que habían enterrado ahí".

En la misma conversación luego le dijo otra posible versión de lo ocurrido: "Comentó que hubo un establo en el terreno, pero hace muchísimo, tipo 1800".

Sin embargo, la hipótesis que más llamó la atención de los constructores fue cuando contó que "cuando hicieron la pileta (piscina), pidieron un camión de tierra para nivelar y sugirió que tal vez allí vinieron los restos. Pero si vos hacés eso, es poco probable que vengan huesos humanos completos en él", sostuvo Scarfo.

