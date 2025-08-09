Cae el "llamador serial" de amenazas de bomba: Hizo 35 denuncias falsas en menos de un mes distorsionando su voz

09 ag. 2025 - 16:05 hrs.

¿Qué pasó?

35 denuncias falsas en menos de un mes, incluyendo tres amenazas de bomba simultánea en vuelos comerciales, son parte del prontuario que acumula un joven de 20 años apodado el "llamador serial", quien fue detenido recientemente en la provincia de Córdoba, Argentina.

Detiene al "llamador serial"

Según reportó Todo Noticias (TN), el joven capturado en la localidad de La Falda fue acusado de realizar varias llamadas intimidatorias que desplazaron grandes contingentes policiales entre el 26 de junio y el 23 de julio del presente año.

En menos de un mes, el joven no solo llamó a los aeropuertos, sino que también al número de emergencias 911, en el cual solicitaba ayuda entregando información falsa, incluso simulando detonaciones y tiroteos para movilizar a los recursos policiales.

El detenido se tomaba seriamente su rol engañando a las autoridades, ya que en varias ocasiones distorsionaba su voz o imitaba acentos extranjeros con la finalidad de hacer "más creíbles" sus relatos.

"Amenazas de bomba" en vuelos comerciales

Los hechos que desencadenaron la investigación en su contra y su posterior detención ocurrieron el 23 de julio, cuando alertó simultáneamente de "amenazas de bomba" en tres vuelos comerciales de alta concurrencia en el país trasandino.

En específico, los vuelos supuestamente amenazados fueron el AR1411 de Mendoza a Ezeiza y el AR1370 de Ezeiza a Cancún, de Aerolíneas Argentinas; además del vuelo 5162 de Flybondi que cubría el trayecto de Aeroparque a Salta.

Debido a esto, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó acciones que provocaron la cancelación de los vuelos afectados y demoras en los concurridos aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

Tras la investigación, el joven fue encontrado en su casa, en donde se descubrió que había contratado un servicio de telefonía IP mediante un correo falso, que pagó mediante una billetera electrónica. Además, ocultaba su ubicación con una VPN, por lo que no se pudo ubicar mediante las antenas telefónicas.

Al ser detenido, las autoridades imputaron al "llamador serial" con el delito de "intimidación pública".

