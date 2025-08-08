Ministro serbio sufre ACV en plena entrevista en vivo: Luchó por su vida tras cirugía de urgencia

08 ag. 2025 - 18:48 hrs.

¿Qué pasó?

Uno de los momentos que más impacto generó en redes sociales esta semana ocurrió durante una entrevista en vivo al ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisik, de 52 años, quien sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en plena transmisión y debió ser hospitalizado de urgencia por su delicado estado de salud.

El incidente ocurrió el martes y tuvo lugar en un programa matutino del Canal Pink, cuando el político comenzó a mostrar claros signos de malestar y dificultad para hablar, lo que encendió las alarmas entre los presentadores.

Causó preocupación entre los presentadores

En uno de los videos que circulan en internet se aprecia cómo Glisik tartamudea, muestra un gesto de confusión y presenta una evidente falta de coordinación al gesticular.

Ante esta situación, los conductores Da Djordjevic y Predrag Srappa le preguntaron si se encontraba bien, pero no obtuvieron respuesta. Segundos después, la transmisión fue interrumpida y se cortó la señal.

Fue sometido a una operación de urgencia

Según informó El Tiempo, el ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar, confirmó horas más tarde que Glisik fue trasladado inconsciente a un hospital público de Belgrado. Allí se le diagnosticó un accidente cerebrovascular y se informó que su estado clínico era grave.

Loncar destacó que el funcionario recibió atención médica durante las primeras horas críticas, algo determinante en casos de derrame cerebral.

Tras una compleja operación en la que participaron varios equipos médicos, el procedimiento fue catalogado como exitoso, aunque la condición del ministro sigue siendo delicada.

“Lo bueno es que llegó en menos de una hora al quirófano y estas intervenciones tienen mayor éxito y mejores resultados cuando se realizan lo antes posible”, señaló el ministro de Sanidad. “Todo se hizo en el menor tiempo posible”, agregó.

Revisa el momento en que ministro sufrió un ACV en vivo