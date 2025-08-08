Compró una obra de arte en casi $200 mil y su valor real es de casi $39 millones

08 ag. 2025 - 17:29 hrs.

Algo así como un golpe de suerte, una situación que no pasa dos veces en la vida. Eso fue lo que le ocurrió a un hombre, aficionado del arte, que compró una obra en 170 euros, sin saber que se trataba de una pieza cuyo valor superaba con creces al que fue comercializado en Cambridge.

Se trata de una obra en acuarela cuyo autor es el mismísimo Salvador Dalí. La pintura data de 1966 y se llama "Vechio Sultano", aunque según el portal Noticias Trabajo, no parecía ser un trabajo como los que caracterizaban al artista catalán, pero aun así tiene una particularidad, pues se muestra un dibujo inspirado en las Mil y una Noches.

Para poner en perspectiva: es tal el valor de la pintura, en la que aparece un sultán con un turbante en el que aparece con varias joyas, que ahora, en una subasta, se transará en más de 30.000 euros.

Un punto importante a destacar es que quien adquirió la obra, no era un neófito en la disciplina. De hecho, la adquirió sin pensarlo apenas la vio, sorprendido por el valor en el que se estaba vendiendo. Una vez que estaba en sus manos, el siguiente paso fue comprobar si era original. Luego de corroborarlo, esta fue tasada en cerca de 34.500 euros (casi 39 millones de pesos chilenos).

Será el 23 de octubre cuando la obra sea puesta a la venta en una subasta organizada por Cheffins de Cambridgeshire. Una de las socias de esta empresa, Gabrielle Downie, apuntó que es complicado que una obra como esta de Salvador Dalí pierda valor en el mercado del arte moderno. "Es un redescubrimiento significativo”, han señalado los expertos en la pintura.

Si bien para los eruditos en la materia no debiese ser complicado reconocer las obras de Salvador Dalí "en este caso aparece una faceta diferente al trabajar con acuarela", dijo precisamente Nicholas Descharnes, experto en la pintura del artista y quien validó además la obra de arte.

