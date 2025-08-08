Estudiante podrá dar su examen de grado más de 10 años después de su egreso: Tuvo que acudir a la Justicia

08 ag. 2025 - 12:21 hrs.

La carrera de derecho es una de las más demandadas por los futuros estudiantes, ya que se podría decir que, para muchos, es la de mayor prestigio dentro del área de las ciencias sociales. Si bien son 5 años de estudio, es una de las que mayor tiempo de egreso tiene, donde hay casos que incluso superan los 10 años.

Una vez que se termina la carrera, el estudiante egresa y debe rendir su examen de grado, para luego jurar ante la Corte Suprema, es en esta última instancia donde oficialmente se convierte en abogado/a.

Un estudiante de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, que ingresó a estudiar derecho, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pues resulta que, tras haber egresado hace más de 10 años, la institución no le permitió rendir su examen de grado.

Corte ordena que estudiante pueda volver a dar su examen

El recurso falló a favor del estudiante, quien ingresó a derecho en el año 2001, para egresar en el 2006. Rindió su examen por primera vez en el 2016, pero fue reprobado, según constató el Diario Constitucional.

El estudiante argumentó que las limitaciones de plazo para rendir el examen de grado son aplicables a todos los egresados que aún no han obtenido el grado académico. Dentro de los argumentos para que la Corte acogiera el recurso de protección, está el principio de seguridad jurídica y la salvaguarda de los derechos adquiridos por el estudiante al momento de su ingreso a la universidad.

"Resulta incontrastable que la determinación universitaria de negar la posibilidad al recurrente de rendir su examen de grado o impedirle regularizar su situación académica con esa finalidad, por haber excedido 10 años desde su egreso, conforme con el reglamento y demás disposiciones actualmente aplicable, resulta contraria a las condiciones reglamentarias que regían a la fecha de su ingreso a la carrera, a cuyo respecto no se ha establecido limitación alguna en cuanto al plazo, por lo que se torna ilegal y además, resulta arbitraria", se lee en el fallo de la Corte.

Por lo expuesto, y tras acoger el recurso, la Corte ordenó a la universidad que aplique al estudiante el reglamento vigente a la fecha de su ingreso a la carrera, sin las limitaciones posteriores respecto al plazo para rendir el examen de grado.