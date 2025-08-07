Falsa enfermera atendió a más de 4 mil pacientes en Estados Unidos: Fue arrestada usando su uniforme

07 ag. 2025 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 29 años fue arrestada por hacerse pasar por enfermera y atender a más de 4 mil pacientes en Florida, Estados Unidos. El hecho fue confirmado por la policía esta semana, causando conmoción en ese estado del país.

¿Qué se sabe de la falsa enfermera?

Según informó People, la protagonista de esta historia, llamada Autumn Bardisa, fue acusada de hacerse pasar "por una enfermera con licencia y brindar atención médica a miles de pacientes desprevenidos".

En total, serían alrededor de 4.400 los pacientes que atendió sin tener una licencia válida, entre junio de 2024 y enero de 2025.

La supuesta profesional había sido despedida del hospital para el que trabajaba, no solo por hacerse pasar por enfermera, sino también por utilizar el número de licencia de otra persona, presentando documentación falsa para corroborar sus conocimientos.

La orden de arresto

El hospital se enteró de lo anterior y decidió despedirla, mientras que la policía la detuvo luego de una orden de arresto por los delitos de ejercer una profesión de salud sin licencia y uso fraudulento de información de identificación personal.

Lo particular es que al momento de ser detenida, la falsa enfermera estaba utilizando su clásico uniforme azul con el que solía atender a sus pacientes.

La falsa enfermera detenida con su uniforme / People

Hasta el momento, Bardisa se encuentra detenida bajo una fianza de 70 mil dólares (unos 67 millones de pesos chilenos), en un caso que fue calificado como uno de los fraudes médicos "más inquietantes investigado jamás".

Todo sobre Sucesos