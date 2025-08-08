Por error le pusieron un nombre raro e inventado: Ha sido la única mujer llamada así en 100 años

08 ag. 2025 - 17:43 hrs.

¿Qué pasó?

Corría el año 1925 y en Buenos Aires, Argentina, nacía una bebé a la que su padre, por un error de comunicación, bautizó con un nombre bastante raro. Tan extraño fue este nombre que durante 100 años ninguna otra mujer ha sido llamada de la misma forma.

Única mujer llamada así en 100 años

Todo comenzó en 1923, cuando escapando de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el matrimonio de inmigrantes italianos compuesto por Ángel Juan Ferrari y María Teresa Riolfi llegaron al país trasandino junto a su hija Lina.

Dos años después, tras ser convocados a trabajar en una ferretería y establecerse en el partido de San Martín, la pareja le dio la bienvenida a su segundo retoña: una niña a la que decidieron llamar Ana Elida.

Sin embargo, de acuerdo a lo que relata Todo Noticias (TN), la pequeña nunca pudo obtener este nombre, ya que al ir a inscribirla al Registro Nacional de las Personas (Renaper), su padre cometió un error que la convirtió en la única mujer que ha tenido ese nombre en los últimos 100 años.

En octubre de 1925, Ferrari llegó con la misión de inscribir a Ana Elida, pero debido a su español italianizado, el funcionario del registro le entendió "Anélide". A esto se sumó, lamentablemente para su hija, un trabajador poco entusiasmando que ni siquiera tuvo la molestia de preguntar si el nombre era el correcto.

"Cuando le preguntaron por el nombre, él dijo Ana Elida, pero con sus dificultades con el castellano le salió 'Anélide'. Se encontró con un empleado que tenía tan pocas ganas de hacer su trabajo que ni siquiera le repreguntó sobre lo que había escuchado. Y así la registró a mi mamá", contó María Fernández, la hija de Anélide Ferrari.

Anélide odió su nombre durante toda su vida

En 1933 la familia Ferrari Riolfi se estableció en la localidad de Matheu, donde Anélide conoció al ferroviario Abel Fernández, con quien se casó en 1951. Todos en la ciudad conocían a la pareja, Abel era llamado "Abelito", mientras que Anélide ocultó su verdadero nombre durante el resto de su vida.

"Mamá no quería su nombre. Lo odiaba. Mi hermano Mario la amenazaba con divulgarlo cada vez que lo ponía en penitencia. Por eso ella nunca decía que se llamaba Anélide; para todos, era Nélida", reveló su hija a TN.

Anélide o "Nélida" falleció en 2019, un mes antes de cumplir los 94 años. Según quienes la conocieron, era una mujer íntegra que además dejó la extraordinaria historia de su nombre, uno que ninguna otra mujer ha tenido en 100 años, según los archivos históricos del Renaper.

