Subsidio Familiar: ¿Cómo acceder a más de $20 mil por carga?

11 oct. 2026 - 08:00 hrs.

El Subsidio Familiar (SUF) es un beneficio económico mensual que pueden solicitar madres, padres, tutores o tutoras que no cuentan con previsión social y que pertenecen al 60% de la población socioeconómicamente más vulnerable, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH).

El beneficio contempla un pago de $22.601 por cada carga familiar acreditada. En caso de que la carga corresponda a una persona con discapacidad, el monto aumenta a $45.202.

¿Quiénes pueden acceder al SUF?

Para recibir el Subsidio Familiar, la persona beneficiaria debe pertenecer al 60% más vulnerable de la población, según el RSH, y no estar en condiciones de mantener a sus cargas.

En tanto, quienes integran el 40% más vulnerable, tienen menos de 18 años y cumplen con los demás requisitos establecidos, pueden recibir el SUF de manera automática.

Además, durante el embarazo es posible solicitar el Subsidio Maternal, conocido como SUF Maternal, a partir del quinto mes de gestación.

¿Qué documentos se necesitan?

Los antecedentes solicitados pueden variar dependiendo de cada municipalidad. Entre los documentos que generalmente se requieren se encuentran el certificado de nacimiento del niño, niña o adolescente y, en el caso de menores de 6 años, una fotocopia del carné de control de niño sano.

Para quienes tienen más de 6 y menos de 18 años, se solicita un certificado de alumno regular. También puede requerirse una declaración de la COMPIN para acreditar una condición de discapacidad intelectual y un documento que acredite la calidad de persona guardadora o cuidadora de un niño, niña o adolescente.

¿Cómo se solicita el Subsidio Familiar?

La solicitud debe realizarse en la municipalidad correspondiente al domicilio, institución encargada de comprobar si la persona cumple con los requisitos y de revisar los antecedentes necesarios para acceder al beneficio.

El pago del Subsidio Familiar está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

Además, las personas pueden revisar su tramo en el Registro Social de Hogares a través de Mi ChileAtiende, utilizando su RUN y ClaveÚnica.

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