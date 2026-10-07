Bono $30 mil por hijo: Esta es la edad máxima para recibirlo

07 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez entrega un pago único de $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos establecidos, entre los que se incluye una edad máxima para recibir el beneficio.

¿Hasta qué edad se puede recibir el bono?

Para acceder al beneficio, el niño o niña debe tener hasta 13 años al 1 de junio de 2026 y pertenecer a un hogar ubicado dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

Por lo tanto, si al 1 de junio de 2026 el niño o niña ya tenía 14 años, no cumple con este requisito de edad para recibir el bono.

Si se cumple con este requisito, la familia beneficiaria debió haber recibido el pago desde el pasado 11 de septiembre.

¿Qué pasa con los niños que nacen después del 1 de junio?

Existe un segundo grupo que podrá recibir el beneficio y que corresponde a los niños y niñas nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027.

En estos casos, la madre debe haber pertenecido, al 1 de junio de 2026, al 80% de los hogares de menores ingresos según el RSH. Para este grupo, el pago se realizará después del 15 de marzo de 2027, una vez que se confeccione la nómina correspondiente.

Cabe consignar que el beneficio se entrega por una sola vez, por lo que quienes ya recibieron los $30.000 durante septiembre de 2026 no volverán a recibir otro pago por el mismo causante en 2027.

¿Cómo se paga el bono de $30 mil?

El beneficio está a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS) y se entrega automáticamente, por lo que no es necesario postular.

El pago se realiza en una sola cuota, principalmente mediante depósito en la CuentaRUT. Cuando corresponda un pago presencial, podrá cobrarse en una sucursal de BancoEstado. Una vez concedido, existe un plazo de nueve meses para cobrar el bono.

Para saber si te corresponde, puedes ingresar con tu RUN y ClaveÚnica al sitio web de consulta del Bono $30 mil por hijo.

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