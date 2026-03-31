PGU: ¿En qué porcentaje del Registro Social de hogares debo estar para recibirla?

31 mar. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es uno de los beneficios más importantes que reciben los adultos mayores, ya que busca mejorar los ingresos sin importar si ya están jubilados o si aún continúan trabajando.

Sin embargo, para lograr acceder a estos pagos de hasta $250.275 por el Instituto de Previsión Social (IPS), todos los postulantes tienen la obligación de cumplir con diversas exigencias socioeconómicas.

Tramo del Registro Social de Hogares requerido para cobrar la PGU

Las personas podrán obtenerlo si no pertenecen al 10% más rico de la población, un porcentaje que acredita mediante el Puntaje de Focalización Previsional y el Registro Social de Hogares (RSH), según ChileAtiende.

Asimismo, tendrán que cumplir con los siguientes requerimientos al momento de enviar la solicitud:

Tener 65 años, aunque se puede solicitar anticipadamente desde los 64 años y nueve meses.

Acreditar una residencia en Chile mayor a 20 años continuos o discontinuos, desde que cumplió 20 años de edad; junto con una residencia mayor a cuatro años, dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de la solicitud.

Tener una pensión base igual o menor a $1.252.602.

¿Cómo solicitar la PGU?

Inicialmente, los interesados deben ingresar al portal de solicitud (pulsa aquí), donde tendrán que indicar su RUN y fecha de nacimiento para consultar si pueden recibirla.

Si el sistema indica que cumplen los requisitos, permitirá acceder con Clave Única para completar y enviar el formulario de petición.

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