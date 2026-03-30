¿Solicitaste el Préstamo Solidario? Así puedes saber cuánto pagarás en 2026

30 mar. 2026 - 12:00 hrs.

La Operación Renta 2026 trae consigo el cobro de la última cuota del Préstamo Solidario, obligando a los contribuyentes chilenos a cumplir con este pago para saldar su deuda fiscal.

El plazo para realizar este trámite tributario será del miércoles 1 al jueves 30 de abril, en el que se exigirá la devolución del 30% restante de la ayuda original, reajustada según la inflación.

¿Cómo saber cuánto debo pagar por el Préstamo Solidario?

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos (SII), los interesados deben ingresar al portal de consulta (pulsa aquí) con su RUT y clave tributaria.

Cabe recordar que el monto a cobrar no debe ser mayor al 5% del total de ingresos percibidos durante el transcurso del año 2025. Si después de realizar el pago aún existe una fracción de la deuda, esta será perdonada.

Finalmente, si las retenciones salariales del 3% que se aplicaron durante el año superan el valor exigido para esta última cuota, el trabajador generará un saldo a favor que será depositado en su cuenta bancaria.

Asimismo, quienes no registraron ingresos igualmente tienen la obligación formal de declarar para evitar multas.

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