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Claves de coordenadas: ¿Hasta cuándo estarán vigentes?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció oficialmente la fecha de plazo para dejar de usar las claves de coordenadas, un requisito esencial para autorizar pagos y transacciones electrónicas.

Esta decisión busca facilitar la transición hacia sistemas de autenticación más seguros, especialmente para personas mayores o quienes no están tan familiarizados con la tecnología.

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¿Cuándo dejarán de usarse las claves de coordenadas?

En un comunicado, la CMF indicó que la eliminación entrará en vigor el sábado 1 de agosto de 2026, por lo que las entidades financieras tendrán más tiempo para:

  • Enseñar a sus clientes a usar los nuevos sistemas.
  • Asegurar que la transición no deje a nadie bloqueado sin poder mover su dinero.
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A partir de ese momento, se implementará plenamente la Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), un método más seguro para operar que combina dos o más de estos elementos: reconocimiento facial, huella digital y códigos que llegan al celular.

Mientras ese día llega, el organismo insta a la población a contactar a su banco para conocer más del nuevo método, intentar activarlo si ya está disponible y a no compartir las claves ni nuevas coordenadas digitales con nadie.

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