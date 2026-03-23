Claves de coordenadas: ¿Hasta cuándo estarán vigentes?
- Por Meganoticias
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció oficialmente la fecha de plazo para dejar de usar las claves de coordenadas, un requisito esencial para autorizar pagos y transacciones electrónicas.
Esta decisión busca facilitar la transición hacia sistemas de autenticación más seguros, especialmente para personas mayores o quienes no están tan familiarizados con la tecnología.
¿Cuándo dejarán de usarse las claves de coordenadas?
En un comunicado, la CMF indicó que la eliminación entrará en vigor el sábado 1 de agosto de 2026, por lo que las entidades financieras tendrán más tiempo para:
- Enseñar a sus clientes a usar los nuevos sistemas.
- Asegurar que la transición no deje a nadie bloqueado sin poder mover su dinero.
A partir de ese momento, se implementará plenamente la Autenticación Reforzada de Clientes (ARC), un método más seguro para operar que combina dos o más de estos elementos: reconocimiento facial, huella digital y códigos que llegan al celular.
Mientras ese día llega, el organismo insta a la población a contactar a su banco para conocer más del nuevo método, intentar activarlo si ya está disponible y a no compartir las claves ni nuevas coordenadas digitales con nadie.
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