Seguro Social: ¿Dónde puedo revisar si mi empleador o empleadora ha pagado mi cotización?

22 en. 2026 - 13:00 hrs.

La Reforma de Pensiones que entró en vigencia este año 2026 trae consigo el Seguro Social, sistema que incluye dos aportes: el Beneficio por Años Cotizados y la Compensación por Expectativa de Vida para las mujeres.

Los pensionados deben acumular un número determinado de cotizaciones para poder acceder a estos beneficios, como explica ChileAtiende. Para saber si tu empleador pagó tu cotización al Seguro Social, puedes acceder a varias alternativas.

¿Cómo revisar si el empleador pagó tus cotizaciones al Seguro Social?

Los trabajadores dependientes pueden consultar si su empleador ha pagado sus cotizaciones al Seguro Social por medio de MiChileAtiende (pincha aquí), donde deben acceder con la ClaveÚnica.

En esta plataforma es posible que el beneficiario pueda descargar el certificado de cotizaciones.

Estos aportes son cruciales para el financiamiento de beneficios, y las mejoras a las actuales y futuras pensiones.

Quienes trabajan de forma independiente pueden pagar sus cotizaciones de manera voluntaria y así en el futuro gozar de la previsión social.

Consultar las cotizaciones de manera presencial

El certificado de cotización también se puede pedir de forma presencial, en las sucursales de ChileAtiende o en el Módulo Express ChileAtiende.

Allí, los beneficiarios podrán obtener su información directamente o los ejecutivos especializados podrán asistirlos en lo que necesiten.

