Revelan la millonaria inversión que realizó Gala en Catar antes de quiebre con "Mago" Jiménez

20 ag. 2026 - 16:54 hrs.

El quiebre entre Gala Caldirola y Luis "Mago" Jiménez sumó un nuevo capítulo, esta vez con cifras millonarias sobre la mesa.

La revelación llegó de parte de Suro Solar, representante e íntimo amigo de Gala, quien reaccionó molesto a la confesión de infidelidad realizada por el exfutbolista.

Jiménez había reconocido por redes sociales que engañó a Gala con su expareja, Coté López, aunque aseguró que no mantiene una relación sentimental con la madre de sus hijos.

Gala habría desembolsado $36 millones en su viaje a Catar

Solar respondió con un mensaje dirigido directamente al "Mago". "Qué buena que tus disculpas sean públicas, porque nunca más dejaremos que la mires a la cara y le mientas", escribió.

Pero luego vino el detalle que encendió todavía más el cahuín: una millonaria inversión que Gala habría realizado en Catar.

Según Solar, la española habría desembolsado $20 millones en la decoración del departamento que finalmente se quedó Jiménez en el país árabe.

Y eso no sería todo. El representante aseguró que también habría pagado $16 millones en pasajes de ida y vuelta para acompañarlo durante su estadía.

“Muy, muy lindas tus disculpas, ¿y los $20 millones que se gastó en decorar el departamento que tú te quedaste allá? ¿Y los otros $16 millones de pasajes de ida y vuelta por acompañarte a tu aventura?", lanzó.

Lejos de cerrar el tema, el amigo de Gala agregó una nueva advertencia: "Te mandamos cuentas por DM o ya las debes tener. No es lo único que te pagó la queen Gala".

Instagram Suro Solar

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