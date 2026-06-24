GTA VI confirma precio oficial de preventa y sus versiones: Su edición más cara superará los $90 mil

24 jun. 2026 - 17:09 hrs.

Rockstar Games finalmente reveló el precio de Grand Theft Auto VI, uno de los lanzamientos más esperados de la industria, confirmando además que el juego ofrecerá una experiencia enfocada en el modo para un solo jugador en su estreno.

El anuncio ha generado debate en la industria, ya que el precio podría marcar un nuevo estándar para los grandes lanzamientos Triple A.

Si bien algunos analistas habían especulado con un precio cercano a los 100 dólares para la edición estándar, finalmente Rockstar Games optó por una cifra inferior, aunque superior al promedio actual.

Estos serán los precios de GTA VI

Edición estándar

Según informó IGN, la compañía fijó el valor de la edición estándar en 79,99 dólares ($73.695) para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, marcando un aumento de 10 dólares respecto al estándar de 70 dólares que ha predominado en esta generación de consolas.

Incluye:

Videojuego base

Toda la campaña de Jason y Lucía.

Edición Ultimate

En tanto, la Ultimate Edition alcanzará los 99,99 dólares ($92.121), elevando aún más el costo para quienes busquen la versión más completa.

Incluye:

Contenido Estándar

Vehículos: ’95 Grotti Cheetah, moto Dinka Enduro; Crest Kayak; lancha Shitzu Squalo; mod exclusivo Ganado Retro Build para la camioneta de Jason y Buggy ’67 Vapid Dominator.

Armas: Revolvers Hawk & Little Morgan

Skins de armas personalizadas para Jason y Lucía

Skins: Conjunto Vice City Style sumado a tatuajes, peinados, maquillaje y accesorios únicos

Locaciones exclusivas: Rideout Customs; Sara’s Unisex Salon; Stock 305; Electric Fang Tattoo y One-Eyed Willie’s

Extras: Ropa inspirada en Macca the Gator

Items y premios desbloqueables a través de la historia

Respecto a los valores en Chile, estos pueden aumentar debido al cambio a moneda nacional.

AFP

Reservas, edición física y contenido adicional

Las reservas de GTA 6 comenzarán a abrirse durante la medianoche de este 25 de junio, instancia en la que también se detallarán los contenidos de la Ultimate Edition y los bonos por preventa.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que las copias físicas del juego no incluirán disco, sino únicamente un código de descarga dentro de la caja, lo que refuerza la tendencia hacia el formato digital.

Además, por el momento no se ha anunciado una nueva versión de GTA Online, lo que sugiere que el actual modo multijugador podría seguir vigente tras el lanzamiento del nuevo título.

AFP

Lanzamiento y disponibilidad en Chile

El estreno de GTA 6 está programado para noviembre de 2026, posicionándose como uno de los eventos más importantes del mundo de los videojuegos.

En Chile, quienes deseen asegurar su copia podrán realizar la preventa a través de las tiendas digitales de PlayStation 5 y Xbox Series X|S una vez se habiliten las reservas.

AFP

¿Cuál es la historia en GTA VI?

La historia de GTA 6 estará protagonizada por Lucía Caminos y Jason Duval, dos personajes que se verán envueltos en una trama criminal dentro del estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida.

Según Rockstar Games, ambos deberán enfrentar las consecuencias de un plan fallido, quedando atrapados en una red delictiva donde la confianza mutua será clave para sobrevivir.

Rockstar Games

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