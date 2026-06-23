"No creo que sea tanta la preocupación": El descargo de hermano de motorista que quedó grave tras accidente con Fran Maira

23 jun. 2026 - 11:04 hrs.

Nuevos antecedentes surgieron en torno al caso de Mayerson Zapata, el motorista que resultó gravemente herido tras un choque contra el vehículo de la influencer y cantante urbana Fran Maira en la comuna de Lo Barnechea.

La polémica se reactivó luego de que los padres del joven presentaran una acción judicial ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, actuando en representación de su hijo, quien actualmente se encuentra imposibilitado de valerse por sí mismo debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.

En medio de este escenario, Yemerson Zapata, hermano de la víctima, cuestionó públicamente la actitud que habría tenido Fran Maira y su entorno familiar desde que ocurrió el accidente.

Hermano de Mayerson Zapata critica a Fran Maira

En conversación con el programa "Hay que decirlo", y en declaraciones recogidas por La Hora, Yemerson manifestó su molestia tras ver a la exchica reality celebrando su cumpleaños, situación que también generó comentarios en redes sociales.

"Todo el mundo tiene derecho a seguir su vida, pero la verdad es que la despreocupación... muchas veces los buscamos por ayuda para la salud de mi hermano y, básicamente, nos la negaron", sostuvo.

El hermano de Mayerson aseguró además que, a su juicio, la preocupación de la influencer no estaría centrada en el estado de salud de la víctima.

"No creo que sea tanta la preocupación de ellos por el hermano mío, más bien es por la situación económica", recalcó.

Cuestionó publicaciones de la influencer

Yemerson también se refirió a algunas publicaciones realizadas por Fran Maira en redes sociales tras el accidente, apuntando particularmente a mensajes en los que la cantante expresó arrepentimiento por lo ocurrido.

"Varias publicaciones que hizo (Fran Maira)... ‘espero que Mayerson me perdone’, no le encuentro ningún sentido, porque tantas veces que los invitamos a ver la situación de Mayerson, y se negaron, pusieron excusas", afirmó.

Las declaraciones se producen mientras continúa el proceso judicial relacionado con el accidente y cuando la familia del motorista busca establecer responsabilidades por las consecuencias que dejó el hecho en la salud de Mayerson Zapata.