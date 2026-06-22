"Es tu clon": Francisco Pérez-Bannen celebró el Día del Padre y el parecido con uno de sus hijo llamó la atención

22 jun. 2026 - 21:14 hrs.

Una especial celebración del Día del Padre compartió Francisco Pérez-Bannen en sus redes sociales. El actor publicó una fotografía junto a sus tres hijos, generando una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en destacar el fuerte parecido físico entre él y uno de ellos.

La imagen mostró al intérprete acompañado por Vicente, Elisa y Matilda, sus tres hijos, en una postal familiar que rápidamente acumuló cientos de comentarios y muestras de cariño por parte de sus seguidores y colegas del mundo del espectáculo.

Sin embargo, más allá del emotivo mensaje que acompañó la publicación, hubo un detalle que captó la atención de los usuarios: el notable parecido entre Pérez-Bannen y su hijo Vicente.

"Es tu clon": los comentarios que dejó la fotografía

Tras la publicación, decenas de seguidores reaccionaron al retrato familiar destacando el vínculo entre padre e hijo.

"Es tu clon, definitivamente", "Iguales", "Tu hijo es igual a ti" y "La genética hizo lo suyo", fueron algunos de los mensajes que se repitieron entre los comentarios de la publicación.

Otros usuarios también valoraron la cercanía que refleja la fotografía, destacando la unión familiar que proyecta el actor en sus redes sociales.

El emotivo mensaje de Francisco Pérez-Bannen

Junto a la imagen, el actor dedicó unas palabras a sus hijos con motivo de la celebración: "Gratitud infinita a Dios por mis amados hijos Vicente, Elisa y Matilda, cada uno ha sido un regalo y una fuente de aprendizaje, gozo y amor incondicional", escribió.

La historia familiar del actor está marcada por distintas etapas. Sus hijos mayores, Vicente y Elisa, nacieron durante su matrimonio con Paola Zanghellini.

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Posteriormente, Pérez-Bannen inició una relación con Manuela Oyarzún, con quien tuvo a Matilda, la menor de sus hijos, nacida en 2017.

Aunque suele mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, en ocasiones comparte momentos especiales con su familia, especialmente en fechas significativas como el Día del Padre.