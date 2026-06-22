La joven que marcó la vida de Félix: Así luce la actriz que interpretó a Sybilla de Los 80 a 13 años de la serie

22 jun. 2026 - 16:12 hrs.

Los seguidores de la exitosa serie chilena "Los 80" volvieron a encontrarse con uno de sus recordados personajes gracias a una reciente publicación en redes sociales. Se trata de Constanza Rojas, actriz que dio vida a Sybilla, la joven que apareció en la última temporada de la producción de Canal 13 y que marcó la vida de Félix Herrera.

La actriz reapareció en un video compartido por Escuela Matus Actores, donde recordó sus inicios en televisión y reveló que fue el director y formador Roberto Matus quien la convocó al casting que finalmente la llevó a integrar el elenco de la emblemática serie nacional.

Actualmente, Rojas continúa vinculada al mundo de las artes escénicas y audiovisuales, compartiendo además experiencias formativas para nuevas generaciones de intérpretes.

El recuerdo de "Los 80"

En el registro difundido en redes sociales, la actriz hace alusión a su participación en "Los 80", una de las series más exitosas de la televisión chilena, emitida entre 2008 y 2014.

Su personaje, Sybilla, apareció en la séptima y última temporada de la producción, transformándose en un importante interés amoroso de Félix Herrera, interpretado por Lucas Bolvarán.

La joven actriz se ganó rápidamente el cariño de los seguidores de la serie, quienes aún recuerdan su participación en la historia protagonizada por la familia Herrera.

Promociona entrenamiento de actuación audiovisual

La aparición de Constanza Rojas se da en el contexto de la difusión de un nuevo "Entrenamiento de Actuación Audiovisual", instancia que será dirigida por Roberto Matus y que estará enfocada en actores y actrices que ya hayan participado en talleres previos.

La actividad contempla tres jornadas intensivas de trabajo frente a cámara y se desarrollará entre el 10 y el 12 de julio en el Centro Bélgica de Viña del Mar.

Según informaron los organizadores, los cupos son limitados y el programa busca profundizar herramientas de interpretación audiovisual para quienes desean continuar perfeccionando su trabajo actoral.

De actriz a coach de niños en televisión

Tras su paso por "Los 80", Constanza Rojas continuó ligada al mundo audiovisual. En 2024 incluso fue destacada por su trabajo detrás de cámaras en la teleserie "Como la vida misma" de Mega, donde se desempeñó como coach actoral infantil.

En esa producción tuvo la misión de acompañar y dirigir a los actores más pequeños del elenco durante las grabaciones, experiencia que la acercó a una nueva faceta profesional dentro de la industria televisiva.

A más de una década del final de "Los 80", la actriz sigue desarrollando su carrera en distintos ámbitos de la actuación, manteniendo vivo el vínculo con una generación de televidentes que aún recuerda a la inolvidable Sybilla.