Delegada presidencial confirma aislamiento de Tocopilla tras aluvión: 60% de las viviendas están afectadas

18 ag. 2026 - 19:01 hrs.

¿Qué pasó?

La delegada presidencial provincial de Tocopilla, Daniela Vecchiola, entregó un balance donde confirmó el complejo escenario que atraviesa la comuna tras el paso del aluvión, el cual dejó un saldo preliminar del 60% de las viviendas con algún tipo de daño y a la ciudad completamente aislada del resto de la región.

La autoridad detalló que la infraestructura vial colapsó en múltiples puntos producto de la bajada de agua y barro desde los cerros, registrándose al menos 16 cortes en la ruta que conecta Tocopilla con Antofagasta, sumado a los bloqueos en las salidas hacia Iquique y Calama.

Personas atrapadas en las rutas

Uno de los puntos más dramáticos expuestos en la entrevista es la situación donde un grupo de automovilistas permanece atrapado en la carretera, específicamente en el sector de Punta Tala, donde 10 personas no han podido avanzar ni retroceder desde la mañana.

Respecto a la opción de enviar maquinaria pesada o rescatistas en lo inmediato, la delegada fue enfática en pedir paciencia y sincerar que las condiciones climáticas impiden el despliegue seguro durante la noche: "Si mandamos maquinaria en este rato y se viene nuevamente la lluvia, va a ser poco lo que se puede hacer. Para nosotros, lo primordial es la vida de las personas. Pasada la contingencia, estamos esperando ver si más tarde o mañana a primera hora podemos despejar las vías", explicó Vecchiola.

Pese a las complicaciones del terreno, la autoridad confirmó que durante las primeras horas de la emergencia personal de Bomberos logró concretar un rescate en el kilómetro 161, donde sacaron a la tripulación y a un paciente desde una ambulancia que había quedado atrapada en el barro.

Funcionalidad de las piscinas aluvionales y albergues

Pese a la violencia del evento, Vecchiola destacó que las obras de mitigación construidas tras el aluvión de 2015 evitaron una tragedia mayor, aunque la cantidad de agua sobrepasó la capacidad de contención. "Las vías aluvionales cumplieron con su objetivo. Las piscinas se llenaron hasta que rebasaron por la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo", sostuvo.

Finalmente, la delegada provincial confirmó que se activaron tres albergues en la comuna para recibir a las familias damnificadas, a la espera del arribo del Jefe de la Defensa Nacional y el contingente de las Fuerzas Armadas tras la declaración de Estado de Catástrofe en la provincia por parte del Presidente Kast.