A días de los rumores por su presentación en el Mundial: Sofía Vergara publicó foto con Shakira y sorprendió a sus seguidores

16 jun. 2026 - 10:07 hrs.

Una fotografía entre dos de las figuras colombianas más reconocidas a nivel internacional despertó la euforia de sus seguidores en redes sociales: La actriz Sofía Vergara compartió una imagen junto a Shakira en el marco de una presentación de la cantante en Los Ángeles.

La publicación se da a días de que la artista participara en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol. El show generó todo tipo de rumores en la internet, luego que usuarios cuestionaran si realmente era ella quien estaba sobre el escenario.

Las especulaciones surgieron a partir de detalles como cambios en su apariencia, el uso de gafas y ciertos errores que cometió al momento de bailar, alimentando la idea de una supuesta doble venezolana.

Algunos comentarios apuntaban a un posible procedimiento estético de la "Loba", lo que explicaría su intención de tapar sus ojos.

"Qué emoción tan grande"

En la imagen publicada por Sofía Vergara en su cuenta de Instagram, ambas aparecen abrazadas y sonrientes en lo que parece ser un camerino, la noche del más reciente concierto de Shakira en Los Ángeles.

"¡Qué emoción tan grande! !Divina!", escribió la actriz en la publicación, que también incluye un video de ella disfrutando el show de la cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sofia Vergara (@sofiavergara)

Instagram Shakira

Instagram Shakira

"Las dos reinas de Barranquilla", "Las mejores de Colombia para el mundo", "De Barranquilla para el mundo", "Colombia siempre gana, las dos mujeres más bellas y talentosas", son solo algunos de los mensajes que se repitieron.

La imagen corresponde a la primera aparición pública de la voz de "Las mujeres ya no lloran" posterior a su comentada presentación en el Mundial de Fútbol.

La fotografía echa por tierra los rumores sobre un posible procedimiento estético de la voz de "Las mujeres ya no lloran", ya que su rostro se ve impecable.

Todo sobre Shakira