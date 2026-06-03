Stefano Massú le propuso matrimonio a su pareja en Mendoza: Así fue el romántico momento

03 jun. 2026 - 09:19 hrs.

La familia de Nicolás Massú se prepara para celebrar en grande. Su hermano menor, Stefano Massú, confirmó que se casará con su pareja de hace tres años, la brasileña Alyne Lira. El emocionante anuncio llegó tras una romántica propuesta de matrimonio en los hermosos viñedos de Mendoza, Argentina.

Stefano confesó que empezó a preparar este gran momento con dos meses de anticipación. Tras evaluar distintas locaciones a lo largo de Chile —considerando tanto el norte como el sur del país—, se decidió por cruzar la cordillera. El motivo principal fue sorprender por completo a Alyne en un destino que ella no conocía.

Una sorpresa planificada al detalle

El escenario elegido fue el exclusivo hotel Entre Cielos en Mendoza, un recinto que ofrece servicios especiales para este tipo de ocasiones. El personal del hotel organizó un idílico picnic al aire libre sobre el césped, justo al atardecer. La puesta de sol sobre los viñedos mendocinos estuvo acompañada de una buena botella de vino y una fina selección de quesos.

A pesar de tener todo bajo control con el hotel, Massú reveló que los nervios casi lo traicionan. Le compró el anillo a la madre de un amigo cercano y lo mantuvo oculto en el bolsillo interior de su chaqueta durante todo el viaje.

"Estaba nervioso, muchísimo. No sabía ni siquiera si partir comiendo o hacer la propuesta primero. Mi idea era hacerlo antes de que se fuera la luz", confesó el menor de los Massú a LUN.

Finalmente, cuando el sol comenzaba a caer, Stefano se arrodilló como en las películas y obtuvo el anhelado "sí" de su pareja.

Stefano Massú y Alyne Lira / Instagram

Del inglés en redes sociales a una vida en común

La historia de amor entre el chileno y la brasileña es un reflejo de los tiempos modernos. Se conocieron a través de las redes sociales cuando vivían en países diferentes y sin dominar el idioma del otro, por lo que sus primeras conversaciones fueron completamente en inglés. La distancia no fue impedimento y la conexión fue tan fuerte que Stefano no tardó en viajar a Brasil para conocer a sus suegros.

Hoy en día, Alyne está completamente integrada a la rutina y al círculo familiar de su prometido. De hecho, Stefano destaca que una de las mayores virtudes de su futura esposa es su alegría y su facilidad para adaptarse a las dinámicas de su hogar, lo que incluye un detalle no menor: tolerar que en la casa de los Massú se hable de tenis las 24 horas del día.

Un matrimonio al "estilo brasileño"

Aunque la boda está proyectada para realizarse en Chile a fines del próximo año, la pareja ya tiene claro que dejará de lado los formalismos típicos de las ceremonias chilenas. Fieles a la personalidad alegre de la novia, buscarán plasmar toda la energía de las fiestas de su país natal.

"Queremos algo con un estilo más brasileño. No pensamos hacer el formato más tradicional, con vals o mesas asignadas. Queremos una celebración grande, relajada, donde la gente disfrute libremente", adelantó un entusiasmado Stefano, quien ya empezó la cuenta regresiva para el gran día.

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