Vendió su casa rodante y su auto: Este es el nuevo negocio de Leandro Martínez

05 abr. 2026 - 18:45 hrs.

Leandro Martínez, recordado por algunos televidentes tras su paso por el extinto programa "Rojo, Fama Contrafama", tomó una decisión radical: vender su casa rodante y su auto, un Mercedes Benz C-180.

El cantante vendió sus bienes para incursionar en otros proyectos, razón por la que surge la interrogante a qué se dedica el artista cuando no tiene presentaciones musicales.

El negocio de Leandro Martínez

Martínez reconoció que la idea de emprender nuevos negocios se tomó para tener otra fuente económica, que ayude a aliviar su bolsillo cuando la temporada de presentaciones está a la baja.

"Esto es una de las muchas cosas que yo he hecho. Con mi esposa vendimos artículos para niños. Después, mi esposa viajaba a Estados Unidos y traía ropa de marca. Luego armamos otra empresa de impresión y ahora nació lo de las pantallas (que se arriendan para eventos) y ya estamos dándole", contó el cantante a LUN.

Además de comprar las pantallas para eventos, el cantante dijo que adquirió una camioneta que permitiera trasladarlas.

Respecto a las características de las dos pantallas que compró, Martínez dijo que "son como tótems, pero expandibles, y si tú las juntas, puedes armar una pantalla más grande. Cada una tiene 64 centímetros de nacho, si las expandes quedan de un metro y 28 centímetros y si las juntas una de dos metros y 56 centímetros, por casi dos metros de alto. Y puede agregar más".

El cantante confesó que con este nuevo negocio de las pantallas para eventos "me ha ido súper bien, para haber empezado hace tres meses, porque me metí en el marketing digital, en cómo funciona Instagram (@leandromartinezc), el algoritmo, en cómo se deben crear los videos y las historias que uno cuenta, porque al final la gente, para arrendar pantallas se mete a Google y le aparece una chorrera de posibilidades".

"Pero cuando la gente se involucra con el proyecto, la cosa cambia. Entonces, desde el momento en que cuento que tuve que vender estas cosas para poder iniciar el negocio, sin ánimo de dar pena, la gente se involucra y decide contratar o contratarme. Aparte he tenido de clientes a Samsung y Everton de Viña del Mar".

Todo sobre Famosos chilenos