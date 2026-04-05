Patricio Oñate cuenta que sus hijos de 9 y 13 años van por primera vez al colegio: "Todos me repetían la palabra sociabilidad"

05 abr. 2026 - 13:46 hrs.

Los últimos años no han sido fáciles para Patricio "Pato" Oñate, el recordado reportero de Canal 13 que se hizo famoso por sus despachos con la Selección Chilena en el Mundial de Francia 98, ya que la muerte de su esposa, en abril de 2024, ha significado profundos cambios para su familia.

Desde hace 10 años, "Pato" se trasladó a la isla de Chiloé en busca de una mejor calidad de vida para sus hijos Clemente y Nicolás; sin embargo, el fallecimiento de su mujer, María Cecilia Briceño, producto de un cáncer, modificó por completo las rutinas familiares.

El gran cambio que prepara "Pato" Oñate para sus hijos

En conversación con Las Últimas Noticias (LUN), Oñate relató que estos últimos dos años han sido "duros", ya que "la mesa se quedó sin una pata" tras la muerte de su esposa a los 46 años.

"Ha sido difícil criar dos niños, de 9 y 13 años, Clemente y Nicolás. Yo ya tengo cierta edad. No me canso, pero ellos son chiquititos. Y la mamá es todo. Con ella nos vinimos a Chiloé para tener una mejor calidad de vida. Quería ver otro aire, cambiar de ambiente, criar nosotros a los hijos, que no fueran a la escuela", relata.

"Hay días y fechas que son pencas, como la Navidad y el Día de la Madre. Y viene un año más desde que se fue. Los recuerdos quedan y reemplazar a la mamá es muy difícil. Entonces, vivo con dos mujeres en la casa: dolores y soledad", señaló respecto a las dificultades emocionales de haber quedado viudo.

Un tema que profundizó con una sincera confesión: "Volver a la tele es una buena terapia. Creo que estoy con ansiedad, angustia y depresión, pero estar con la gente es mi mejor psicólogo. Estoy con tristeza y, como dirían los futbolistas, no estoy tan fuera de training. Física y mentalmente estoy bien".

Hijos de "Pato" Oñate van por primera vez a la escuela

Con la muerte de María Cecilia, la rutina de la familia tuvo que adaptarse, ya que el plan de criar a los niños en casa se volvió una tarea más difícil que tuvo que necesariamente cambiar para este año 2026.

"Este es el primer año que mis hijos van al colegio, a los 9 y 13 años. El de 9 años entró a quinto básico y el de 13 años a octavo básico. Los puse en un muy buen colegio rural que se llama Pedro Velásquez, en Llau Llau. Tiene todas las condiciones y es gente buena", reveló Oñate en su conversación con LUN.

Respecto a la adaptación de los niños, el comunicador sostuvo que "todos me repetían la palabra sociabilidad, pero ahora todos creen que habían estado anteriormente en el colegio. Creo que la María Cecilia los preparó. Ya el colegio para ellos, con todos los golpes que han recibido, era un paso más".

"Y quisieron ir ellos", aseguró al explicar que la decisión "no fue que yo los haya empujado, diciéndoles que tenían que ir, que tenían que ir. No, fue una decisión de ellos".

Según contó, su esposa era ingeniera comercial y era la encargada de enseñar las matemáticas, mientras que él se dedicaba a la parte de la historia y las letras: "Mis hijos aprendieron a leer y escribir jugando bachillerato. Y la María Cecilia les enseñó matemáticas jugando dominó y cartas".

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