¡Es chileno!: El tierno perrito que María becerra adoptó en su paso por el país

24 mar. 2026 - 13:17 hrs.

Durante su paso por Chile, la cantante María Becerra sorprendió al compartir en redes sociales que adoptó a un tierno perrito para ayudar a una campaña de adopción y se lo llevó hasta Argentina para vivir con él.

El encuentro entre la artista y el pequeño can fue compartido desde la Fundación Ayuda Callejeros, quienes gestionaron la entrega del cachorro que fue bautizado como "Piloto".

"Te amamos, te vamos a cuidar mucho"

Además, desde la fundación expresaron sus agradecimientos a Becerra por "promover la adopción y no la compra de perritos", y le entregaron un certificado de inscripción y un bolso pequeño para poder viajar con él en el vuelo hasta Argentina.

Luego, fue la misma María Becerra quien compartió algunas fotos junto a "Piloto" y escribió unas tiernas palabras: "Gracias por permitirnos darle una familia llena de amor a nuestro bebé Piloto. Nosotros y sus 7 hermanitos estamos muy felices con su llegada".

"Ya estamos coleccionando momentos especiales con Pilotito. Te amamos, vamos a cuidar mucho de ti", contó en sus historias junto a tres fotos del tierno perrito, donde aparece ella y su pareja.

Mira las fotos y videos de "Piloto":

Historia de Instagram de @mariabecerra.