Muere a los 51 años actriz de la serie Supernatural: "Era un alma hermosa, inspiradora"

23 mar. 2026 - 12:38 hrs.

¿Qué pasó?

La actriz canadiense Carrie Anne Fleming, conocida por sus participaciones en populares series como 'Supernatural' e 'iZombie', murió a los 51 años a causa de un cáncer de mama.

La información fue dada a conocer en las últimas horas por sus seres cercanos y amigos, aunque su muerte oficial se registró hace casi un mes, el 26 de febrero pasado.

"Era un alma hermosa, inspiradora"

El primero en confirmar la noticia fue Jim Beaver, quien interpretó al esposo de Fleming en 'Supernatural': "Era una fuerza de la naturaleza, rebosante de vitalidad y de buena voluntad, extraordinariamente afable, con una risa arrebatadora y una personalidad absolutamente adorable que parecía no tener interruptor de apagado".

En tanto, el representante de Fleming en un comunicado publicado por People escribió: "Murió en paz, rodeada de sus seres queridos. Fue un gran privilegio haber conocido a Carrie. Era un alma hermosa, inspiradora y, por encima de todo, amable. Se la echará muchísimo de menos".

La carrera de Jim Beaver

Carrie Anne Fleming nació en 1974 en Canadá y comenzó su carrera actoral en la década de 1990 con breves participaciones en televisión y cine. Uno de sus primeros papeles fue en la serie 'Viper', y también tuvo una breve aparición en la comedia 'Happy Gilmore', protagonizada por Adam Sandler.

Luego estuvo en producciones como 'Masters of Horror' y diversas películas vinculadas a ese universo, aunque su rol más recordado fue Karen Singer en 'Supernatural', donde interpretó a la esposa del personaje Bobby Singer.

Luego sumó participaciones en numerosas series, entre ellas 'iZombie', 'Smallville', 'Supergirl', 'The L Word', 'The 4400' y 'Continuum'.

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