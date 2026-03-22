Jugador de Flamengo apunta contra Chapell Roan por mal momento que vivió su hija y la cantante se defiende

22 mar. 2026 - 17:05 hrs.

Una de las cantantes más esperadas en la edición del Lollapalooza Chile 2026 fue la estadounidense Chappell Roan, quien deslumbró a sus fanáticos en el Parque O'Higgins. La artista también se presentó en la versión brasileña del festival, pero su presencia en el país carioca no estuvo exenta de polémicas.

El futbolista brasileño Jorginho Frello, jugador del Flamengo, acusó al equipo de seguridad de la cantante por un supuesto altercado con su hija de 11 años, quien solo quería conocer a Chappell Roan.

"Sin tus fans no tendrías nada"

Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista narró el episodio que habría vivido su esposa, Catherine Harding, y la menor. "Esta mañana mi hija despertó muy emocionada, incluso hizo un cartel porque estaba muy feliz de ver a una artista que realmente admira, o solía admirar", partió contando Frello.

El jugador del Flamengo señaló que su esposa e hija se encontraban en el mismo hotel donde se estaba hospedando Chappell Roan. "Durante el desayuno, la artista pasó al lado de su mesa. Mi hija, como toda niña, la reconoció, se emocionó y solo quería asegurarse de que realmente era ella. La peor parte es que ni siquiera se acercó. Simplemente pasó por la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a su mesa con su madre. No dijo ni pidió nada", afirmó el futbolista.

Respecto al polémico momento en que un guardia del equipo de Chappell Roan habría actuado de mala forma con la menor y su madre, Frello contó: "Un robusto guardia de seguridad se aproximó a la mesa mientras desayunaban y comenzó a hablarle a mi hija y a mi esposa de una manera extremadamente agresiva, alegando que mi mujer no debería permitirle a mi hija 'faltarle el respeto' o 'acosar' a otras personas".

"Honestamente, no sé a qué punto simplemente pasar por una mesa y corroborar si alguien está allí está considerado como acoso", recalcó el futbolista, para luego mencionar que su hija terminó muy afectada por el episodio y que lloró mucho.

Frello también confesó que "conviví con el fútbol, con exposición pública y con gente muy reconocida por muchos años y conozco muy bien qué es el respeto y cuáles son los límites. Lo que pasó allí no fue eso. Era solo una niña admirando a una persona".

Al final de su declaración, el jugador del Flamengo apuntó directamente contra la cantante: "Sin tus fans no tendrías nada. Y a los fans, ella no merece tu afecto".

Chappell Roan aclaró polémica situación

Debido a que la acusación de Frello se viralizó en redes sociales, Chappell Roan entregó su versión de lo ocurrido.

"Voy a contar mi parte de lo que ocurrió hoy con una madre y una niña que se vieron involucradas con un guardia de seguridad, que no era mi personal de seguridad. Ni siquiera vi a una mujer y a una niña. Nadie se acercó. Nadie me molestó. Yo solo estaba desayunando en mi hotel. Creo que estas personas se estaban quedando en el mismo hotel", señaló la cantante.

Luego, enfatizó que "yo no le pedí al guardia de seguridad que fuera a hablarle a esa madre y a su hija. Ellas no se acercaron. No estaban haciendo nada. Es injusto que la seguridad simplemente asuma que alguien no tiene buenas intenciones cuando no tienen ninguna razón para creerlo, porque ni siquiera hubo ninguna acción".

La cantante aprovechó el momento para entregar un contundente mensaje tras la polémica: "No odio a las personas que son fans de mi música. No odio a los niños, eso es una locura".

Por último, Chappell Roan expresó: "Le pido disculpas a la madre y a la niña porque alguien estaba asumiendo algo que ustedes harían, y si se sintieron incómodos, eso me pone muy triste. No se lo merecían".

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