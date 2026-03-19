Se querellan contra Coke Hevia y le piden $20 millones de indemnización: ¿Cuáles son las razones?

19 mar. 2026 - 14:12 hrs.

¿Qué pasó?

Esta semana, Jorge "Coke" Hevia está en el ojo del huracán luego de revelarse una millonaria demanda en su contra debido a dos polémicos comentarios que realizó en vivo durante un programa de deportes.

En concreto, la querella judicial interpuesta exige que el periodista pague $20 millones de indemnización por daño moral directo producto de sus dichos emitidos en diferentes oportunidades en un panel digital.

La demanda contra Coke Hevia

La demanda fue presentada por el Sindicato de Trabajadores de Árbitros Profesionales de la ANFP (ARBIFUP) por injurias graves y calumnias. Esto se debe a que Hevia arremetió directamente contra ellos durante la emisión de los programas "De buena fuente", de DLT Sports, y "Pauta de Juego", de Radio Pauta.

Específicamente, cuestionó la honestidad de los árbitros frente a las casas de apuestas: "Yo dudo de la probidad de todos los árbitros de Primera División. A mí, que me gusta apostar, las casas de apuestas han sacado, sacado (sic), algunos factores porque acá hace rato se están arreglando. ¿Entonces qué hay que hacer? Regularizarlas y obtener el rédito porque va a ser mejor para todos".

En otra ocasión, el panel discutía la legitimidad de un gol de Colo Colo a Everton, en donde audios del VAR registraron que los árbitros remarcaron que hubo un contacto mínimo entre un jugador albo y el portero contrario, pero no cobraron la falta porque "no había ninguna imprudencia".

"¿Cómo hay un contacto involuntario si no hay en disputa la pelota? Primero. Y los árbitros están muy enojados conmigo, porque yo estas cosas, insisto, yo saco esto de que no es que beneficien a este o a este. No. Para mí son malos, pero además yo sigo sosteniendo semana tras semana, viendo todas estas cosas, que es muy difícil confiar en el arbitraje chileno. Yo, al menos, no confío. Rojas que no son rojas. Además, prueba hay por montones", aseguró el periodista.