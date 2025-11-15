"Mensajeros de catástrofe": El devastador diagnóstico que recibió el actor Cristian Riquelme y su esposa del que salieron airosos

15 nov. 2025 - 18:15 hrs.

El actor Cristian Riquelme compartió a través de su cuenta de Instagram un esperanzador mensaje para aquellas parejas que buscan formar una familia y comenzar a tener hijos, todo esto acompañado de su compleja experiencia.

Resulta que el también animador de TV, junto a su esposa, Claudia Quinzio, tenían problemas para engendrar hijos, es más, dos profesionales de la salud les dijeron que no podían ser padres.

¿Qué dijo el actor Cristian Riquelme?

"El negocio del congelamiento de óvulos fue nuestra espada de Damocles (amenaza inminente) desde la primera visita al ginecólogo. Sentenciado con un taxativo: 'No pueden tener hijos' textual, al hueso y sin filtro. Dos doctores, expertos en fertilidad, fueron ambos los mensajeros de la catástrofe", contó.

Ante este devastador diagnóstico, Cristian reveló que, junto a su esposa, "lloramos por ocho meses. Queríamos ser padres y nos informaron que no se podía".

Sin embargo, surgió una luz de esperanza para él y su esposa Claudia, ya que buscaron una tercera opinión con el ginecólogo Patricio González, quien les explicó que "la medicina no es negra ni blanca, a veces es gris. Relájense, el examen, efectivamente, muestra que no es fácil, más no imposible. La vida es bastante más sabia y los seres humanos no pueden jugar con absolutos".

"Y así fue, que sin tratamiento, y sin pena, tuvimos tres hijos sanos, al hilo, con pandemia incluida. Es más, si no parábamos la tontera (mañamañaña) se nos venían cuatro o cinco (sic)", escribió el actor.

Finalmente, envió un mensaje a aquellos que buscan convertirse en padres y los invitó a visitar la consulta del doctor González en la Clínica Alemana.

"Esto no es canje, porsiaca, es un tilde, un acento. Las palabras crean realidad y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en el rubro de la medicina, cuando se juega con algo tan importante como la familia que se quiere formar", cerró.

