Streamer chilena revela que atraviesa complejo momento de salud tras biopsia: "Encontraron células cancerígenas"

La streamer y exchica reality Natu Urtubias reveló que atraviesa un complejo momento personal, luego de ser diagnosticada con el Virus del Papiloma Humano (VPH). Posteriormente, una biopsia detectó células cancerígenas en el cuello de su útero.

Urtubias se sinceró sobre este tema en el más reciente capítulo del react de "Mundos Opuestos", informando a la audiencia que en los próximos días comenzará el tratamiento para el incipiente cáncer cervicouterino, el cual incluye una cirugía.

"Hace unos meses me encontraron células cancerígenas en mi útero. He ido faltando, a veces he tenido que tomar medidas porque la intervención en todo lo que el útero es bien dolorosa", contó, adelantando de antemano que esto la mantendría un poco alejada de sus labores en las plataformas digitales.

Pese a lo difícil del proceso, la influencer se mostró optimista y con ánimo de superar este desafío. "Soy muy joven todavía, así que con un buen tratamiento… voy a ser muy ordenada. Me han hecho hartas biopsias, es bien doloroso el proceso, pero está recién iniciándose la etapa de las células cancerígenas que afectan mi cuerpo, así que lo vamos a combatir", afirmó.

Además, hizo un llamado a evitar las especulaciones en torno a su salud, especialmente a quienes han inventado que estaría embarazada, ya que es un tema sensible. "Se los comparto a ustedes para que me manden buena energía, buena vibra y yo también en mi Instagram y acá mismo les voy a ir contando lo bien que me va", complementó.

A través de su canal de difusión, Natu agradeció los mensajes de apoyo y entregó nuevos detalles de su situación médica. "Hoy me dieron los resultados de una biopsia que indica que estaría avanzado, pero no grave. Requiere de una operación qué será pronto y todo lo cubre el GES".

