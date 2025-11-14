Neme recordó cuando le fue infiel a un novio con el que estuvo a punto de casarse: "Una noche loca"
- Por Nicolás Escárate
Una divertida historia de amor e infidelidad fue la que contó el conductor del "Mucho Gusto", José Antonio Neme, durante la edición de este viernes 14 de noviembre, la cual vivió hace unos 8 años con una expareja de nacionalidad estadounidense, llamado Walter.
La relación se caracterizó por ser a distancia, por lo que cada uno viajaba hasta donde estaba el otro, existiendo incluso planes de matrimonio entre ambos. En un momento en el que estaban separados, Neme reconoció que le fue infiel.
El relato de Neme
"Yo estaba acá, él estaba allá... pasó lo que tenía que pasar. Pasó, una noche loca, un touch and go, una noche loca", recordó José Antonio. Los meses pasaron y ambos se fueron de viaje a Puerto Rico.Ir a la siguiente nota
"Partí para San Juan, llego a San Juan, estuvimos en San Juan, qué sé yo, y luego vamos, yo lo noté medio raro, habían pasado como 4, 5 meses de esta noche loca. Estaba medio raro y vamos a una carretera y me dice, 'voy a pasar a comprar, a echar bencina, ¿me puedes comprar unos Doritos?'", rememoró.
Neme ingresó al servicentro, pero no encontró el snack de dicha marca, comprándole otra similar, lo que provocó la furia de Walter, quien le gritó en el auto. "¿Por qué reaccionas así?", le consultó el animador, a lo que su pareja le contestó: "porque tú me engañaste".
"Entonces, ante una pelea pequeña, como unos Doritos, que en el fondo no era la pelea, la pelea no era por los Doritos", indicó el conductor, revelando que dicho día se acabó la relación para siempre, ya que el estadounidense no pudo perdonarle este desliz.
