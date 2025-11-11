El divertido saludo de cumpleaños de José Antonio Neme a Evelyn Matthei en "Mucho Gusto"

11 nov. 2025 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana de martes, la candidata presidencial Evelyn Matthei fue invitada a Mucho Gusto justo en el día de su cumpleaños número 72, motivo por el que recibió un divertido saludo por parte de José Antonio Neme.

El divertido saludo de cumpleaños

Antes de comenzar la entrevista, Neme comenzó a cantar: "Cumpleaños feliz, te deseamos a ti", para posteriormente saludar y felicitar a la exalcaldesa.

"¿Cómo está candidata? Que tenga un gran feliz cumpleaños y quiero que todos repitan feliz, feliz. Que lo pase muy bien en su día", le dijo el conductor del matinal.

La abanderada de Chile Vamos agradeció los saludos a Neme y la posterior felicitación también del periodista Roberto Saa antes de dar inicio a la entrevista.

El abrazo entre Neme y Matthei

El regalo de Kaiser a Matthei

El saludo de Neme no fue el primero que recibió Matthei en televisión, ya que al final del debate presidencial organizado por Anatel el lunes, Johannes Kaiser felicitó y le dio un regalo a la candidata.

En su último minuto, el diputado se dio el tiempo de entregarle una flor a la cumpleañera y felicitarla antes de iniciar su discurso final.

