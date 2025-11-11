Matthei no descarta redadas tipo Trump en su eventual gobierno: "Vamos a empezar con quienes tienen orden de expulsión"

11 nov. 2025 - 12:45 hrs.

¿Qué pasó?

La candidata presidencial Evelyn Matthei conversó este martes en exclusiva con Mucho Gusto, instancia en la que abordo diferentes temas y medidas que implementaría en su eventual gobierno, en particular en materia de seguridad e inmigración.

Al respecto, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas no descartó la posibilidad de realizar redadas como las que se han realizado en Estados Unidos con el Gobierno de Estados Unidos.

"Vamos a empezar con aquellos que tienen orden de expulsión"

Matthei aseguró que los migrantes en Chile que estén con órdenes de expulsión vigente o que hayan delinquido en el país "les vamos a hacer reconocimiento facial. En algún minuto van a pasar por una cámara y en ese minuto vamos a ver dónde están y luego para afuera".

Ante la consulta realizada por José Antonio Neme, sobre la idea de hacer redadas como las lideradas por Trump, sinceró que "obviamente que sí podrían hacerse, pero vamos a empezar con aquellos que ya tienen orden de expulsión. Lo que ocurre es que no puede ser que se dicte una orden de expulsión y nadie sepa dónde está la persona".

Ahora bien, aclaró que en caso de hacer redadas, estas se aplicarían con personas que han cometido delitos en Chile y no con cualquier inmigrante irregular.

La exalcaldesa de Providencia afirmó que "con una persona que llegó acá, por ejemplo, supongamos una persona que está trabajando, que no ha cometido ningún delito, que además tiene un niño chileno. ¿Usted se imagina hacer lo que están diciendo algunos candidatos de decir que a la mamá la vamos a mandar extranjero y al niño lo manda al Sename? Eso es una crueldad infinita".

De todas maneras, explicó que no va a regularizar a todos los migrantes indocumentados, sino que analizarán caso a caso, financiando el pasaje de retorno de los extranjeros a sus países de origen.

¿Migrantes a la cárcel de Bukele?

Por último, Matthei comentó que los migrantes venezolanos que serán expulsados de Chile podrían ser enviados a la cárcel Nayib Bukele "porque no los van a recibir en Venezuela. Yo pagaría por eso porque nuestras cárceles están repletas", dijo.

En esa línea, la candidata reafirmó la idea de que los extranjeros que estén presos en Chile deberían ser enviados a sus países de origen a cumplir sus penas, al menos con los países con los que se tengan tratados vigentes.

Todo sobre Elecciones Chile