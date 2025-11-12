"Son un grupo de imbéciles": La indignación de José Antonio Neme tras agresión a hermana de Krishna Aguilera

12 nov. 2025 - 12:59 hrs.

La edición de este miércoles de "Mucho Gusto" comenzó con una impactante noticia: Cristal Aguilera, hermana de Krishna Aguilera —la joven madre de 19 años asesinada en octubre—, fue víctima de un violento ataque perpetrado por desconocidos.

El hecho generó una intensa discusión en el panel sobre la creciente sensación de inseguridad en el país. En ese contexto, José Antonio Neme expresó su molestia por lo que consideró una evidente desconexión entre las autoridades y la realidad que viven los ciudadanos.

La indignación de Neme contra la clase política tras agresión a Cristal Aguilera

"Estamos en una conversación tan disociada a nivel nacional respecto a este tema, es una cosa de verdad delirante (…) El alcalde White, como tantos otros, puedo nombrar los que le entregaron una carta al Presidente, de distintos colores políticos delinean un panorama espantoso, algo que los supera, que los sobrepasa", planteó el periodista.

En esa línea, José Antonio cuestionó la postura de ciertos sectores políticos que minimizan la crisis de seguridad y responsabilizan a los medios de comunicación por alarmar a la ciudadanía.

"Yo he escuchado a parlamentarios de manera pública y también privada, analistas, panelistas de programas de televisión, decir que los periodistas tenemos la culpa, que esto es un tema mediático, que en realidad estamos exagerando, que entonces, ¿quién mierda tiene la razón?", manifestó con rabia.

Asimismo, sostuvo "la conversación es tan adolescente la que estamos teniendo en Chile y mientras eso ocurre, sigue creciendo la lista de víctimas fatales. Mientras no nos ordenemos y tengamos un pequeño universo común sobre el cual conversar, no hay ni una solución que vaya a funcionar".

Finalmente, el comunicador reflexionó sobre la falta de avances en materia de seguridad durante la última década. "Si no ha habido un avance kilométrico, ya sea porque la oposición es obstruccionista o porque el gobierno es lento, quiere decir que son un grupo de imbéciles que han sido incapaces de llegar a un acuerdo claro, concreto, explícito respecto a la seguridad", sostuvo.

