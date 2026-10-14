Chile podría construir fragatas de guerra: Empresa británica ofrece transferir tecnología para fabricar buques en el país

14 oct. 2026 - 08:05 hrs.

Chile podría avanzar en la construcción de fragatas de guerra en su propio territorio, luego de que una empresa británica ofreciera colaborar con la Armada para desarrollar estas embarcaciones en el país, mediante una alianza que contempla transferencia tecnológica y participación de la industria naval nacional.

La propuesta apunta a las fragatas Arrowhead 140, un diseño utilizado como base para los nuevos buques Type 31 de la Marina Real británica. El proyecto considera desarrollar capacidades locales para construir este tipo de embarcaciones, con la participación de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar).

La propuesta para construir fragatas en Chile

Según publicó Infodefensa, la compañía Babcock International Group busca establecer una alianza estratégica con la Armada de Chile para impulsar la construcción local de estas fragatas. La iniciativa fue presentada por Nick Hine, director ejecutivo de Babcock Marine, quien visitó el país a comienzos de octubre para abordar posibles vías de colaboración.

El ejecutivo explicó que las conversaciones se desarrollan en tres niveles: entre los gobiernos de Chile y Reino Unido, entre ambas armadas y entre Babcock y los representantes de la industria chilena. Sin embargo, los acercamientos con la institución naval se encuentran en una etapa inicial y la propuesta todavía no supone una decisión de compra.

“Esto se trata de construir barcos en Chile, con chilenos y para Chile”, afirmó Hine, al referirse a la posibilidad de transferir conocimientos y tecnología para desarrollar las capacidades de construcción naval del país.

¿Cómo son las fragatas Arrowhead 140?

El diseño permite adaptar las embarcaciones a las necesidades de cada armada, mediante la incorporación de distintos sistemas de armas, gestión de combate y helicópteros. Además, ofrece posibilidades de incorporar nuevas capacidades durante su vida útil.

Babcock también presentó como antecedentes sus programas en Polonia e Indonesia, países que seleccionaron el diseño para desarrollar sus propias fragatas con participación de sus industrias nacionales. La compañía plantea que la experiencia acumulada en esos proyectos podría servir como referencia para una eventual colaboración con Chile.

La propuesta busca que el país no solo pueda desarrollar buques para su propia flota, sino también ampliar sus capacidades industriales en el ámbito naval. No obstante, cualquier avance dependerá de las conversaciones entre las partes y de los requerimientos que defina la Armada de Chile.

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