Armada desvincula a dos funcionarios en prisión preventiva por violación de joven en Isla de Pascua

07 oct. 2026 - 06:55 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada desvinculó a los dos funcionarios que se encuentran en prisión preventiva, tras ser detenidos y formalizados por la violación de una joven rapa nui de 23 años en una instalación naval de Isla de Pascua, ocurrida en la noche del viernes pasado.

Ambos funcionarios, al parecer sargentos, fueron formalizados el sábado en la misma isla y trasladados a un recinto de la Armada en Talcahuano. Según la fiscalía, la joven bebió alcohol y no se encontraba en condiciones de oponerse a la agresión sexual.

¿Qué informó la Armada?

En un comunicado, la Armada señaló que sin perjuicio de la investigación sumaria administrativa en desarrollo, "los servidores involucrados fueron desvinculados, por ser su permanencia perjudicial para el servicio, en uso de las facultades establecidas en el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas".

"La Armada de Chile reitera su total compromiso y disposición para colaborar de manera transparente con las autoridades competentes y los tribunales de justicia ordinaria, con el fin de asegurar el completo esclarecimiento de estos lamentables hechos, que se apartan de los valores institucionales", añadió.

Además, reafirmó "su profundo e histórico compromiso con el pueblo de Rapa Nui, subrayando que los recientes casos, dados a conocer por la prensa, corresponden estrictamente a conductas individuales y ajenas a los principios institucionales".

"La institución continuará desarrollando las tareas asignadas, para asegurar la conectividad marítima entre el continente y la isla, el apoyo solidario a los habitantes frente a catástrofes naturales, una permanente salvaguarda de la vida humana en el mar y la fiscalización periódica del área marina protegida Motu Motiro Hiva para prevenir la pesca ilegal y resguardar la fauna marina local. Así como dando a conocer, valorando y fortaleciendo la cultura oceánica rapanui", cerró el comunicado.

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