Detienen a otros dos marinos por presunta violación grupal en Isla de Pascua

09 oct. 2026 - 13:50 hrs.

¿Qué pasó?

Dos nuevos funcionarios de la Armada fueron detenidos en Isla de Pascua por su presunta participación en una violación grupal contra una joven, hecho que habría ocurrido durante una fiesta el pasado fin de semana.

Con estos arrestos, aumentó a cuatro el número de marinos imputados por la agresión sexual denunciada. El caso se mantiene bajo investigación, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos.

Los dos funcionarios detenidos recientemente deberán pasar este viernes a control de detención en Rapa Nui. En esa instancia se revisará la legalidad de sus arrestos y se dará continuidad al proceso judicial en su contra.

Primeros imputados quedaron en prisión preventiva

Los otros dos marinos involucrados fueron detenidos durante el fin de semana y posteriormente formalizados por el delito de violación. Tras la audiencia, ambos quedaron en prisión preventiva, mientras avanza la investigación para establecer su eventual responsabilidad en los hechos denunciados.

En paralelo al procedimiento judicial, la Armada informó la desvinculación de los primeros dos imputados de la institución, luego de que se conocieran los antecedentes de la denuncia. La medida se produjo mientras ambos permanecen en prisión preventiva en dependencias navales de Talcahuano.

Investigación continúa para esclarecer los hechos

Con cuatro funcionarios imputados, el caso suma nuevos antecedentes judiciales, aunque la responsabilidad penal de los involucrados deberá determinarse en el marco del proceso correspondiente. Por ahora, los nuevos detenidos deberán comparecer ante la justicia, mientras continúan las diligencias relacionadas con la denuncia presentada por la joven.