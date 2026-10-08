EXCLUSIVO | Detienen a dos carabineros por tráfico: Hallan droga y un arma ocultas en comisaría de Bajos de Mena

08 oct. 2026 - 16:43 hrs.

¿Qué pasó?

Una denuncia recibida la noche del domingo 4 de octubre por el Ministerio Público dejó al descubierto que dos funcionarios de la 66ª Comisaría de Bajos de Mena mantenían droga y especies ocultas en la unidad policial. La alerta surgió desde la propia institución, después de que sus jefaturas detectaran diferencias entre lo ocurrido durante un procedimiento y la información que ambos habían entregado a la Fiscalía.

Cerca de las 22:40 horas, la fiscal Paula Rojas instruyó la entrada y registro de los lockers metálicos asignados a Miguel Ángel Hurtado Ortega y Víctor Andrés Salgado Bastías.

Las diligencias, ejecutadas por el Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (DAICAR), permitieron encontrar un arma de fuego que no había sido reportada como incautada, más de 200 gramos de droga y fuegos artificiales.

Ambos se encuentran en prisión preventiva

Ambos fueron formalizados, según información de Mega Investiga, el lunes 5 de octubre y quedaron en prisión preventiva, medida que cumplen en el Centro Transitorio de Detención Pudahuel Norte. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.

Según explicó a Mega Investiga Alex Cortez, jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur, el caso se originó en un procedimiento realizado durante la mañana del domingo en Puente Alto. Los policías habían concurrido por una denuncia de riña y disparos en la vía pública, cuando se produjo una persecución que terminó con el ingreso a un domicilio.

El sospechoso logró escapar, pero en el inmueble encontraron armas, municiones, dinero en efectivo y sustancias ilícitas.

Los hallazgos apuntaban a que el lugar funcionaría como un punto de venta de drogas. Sin embargo, la información sobre las especies encontradas no fue reportada íntegramente al Ministerio Público.

La irregularidad quedó al descubierto durante los controles internos de entrega de turno. Otros carabineros que participaron en el operativo entregaron antecedentes que no coincidían con la versión de los dos funcionarios ahora imputados.

“Estos dos carabineros tenían una versión distinta, incluso lo reproducen en un parte policial que le remiten al Ministerio Público”, señaló Cortez.

El fiscal precisó que uno de ellos redactó el parte policial y el otro mantuvo el contacto con el Ministerio Público para informar sobre el procedimiento. Las diferencias entre esos antecedentes y los reportes de los demás policías llevaron a las jefaturas de Carabineros a denunciar lo ocurrido.

La Fiscalía dispuso entonces que el DAICAR asumiera las diligencias. Los registros permitieron recuperar un arma que había sido omitida de la información enviada al organismo persecutor.

“Se encontró lo que faltaba. En específico, principalmente, un arma de fuego que no fue informada como incautada en el lugar”, explicó Cortez.

"Hay que determinar de dónde salió esa droga"

Consultado por la ubicación de las especies, el jefe de Alta Complejidad indicó que estaban escondidas en dependencias utilizadas por los funcionarios dentro de la comisaría y mencionó sectores del techo. Aunque no precisó el sitio exacto donde apareció cada elemento, confirmó que gran parte de las especies estaba oculta en la unidad policial.

Junto con el arma, los investigadores encontraron más de 200 gramos de droga. Su origen y eventual destino siguen bajo investigación.

“Hay que determinar de dónde salió esa droga”, sostuvo el fiscal. Según explicó, una de las hipótesis es que las sustancias hayan sido incautadas durante otro procedimiento y no se haya dejado constancia de ellas en el correspondiente parte policial.

La investigación también deberá establecer cómo llegaron los fuegos artificiales a esas dependencias. Cortez señaló que podrían provenir de un procedimiento anterior, pero aclaró que ese antecedente aún debe ser esclarecido.

La formalización incluyó los delitos de falsificación de instrumento público, por la información falsa incorporada al parte policial; malversación de caudales públicos, por la sustracción de especies que los funcionarios mantenían bajo su custodia; tráfico de drogas y tenencia de fuegos artificiales.

Un quinto delito, relacionado con la tenencia de un arma prohibida, fue atribuido solo a uno de los imputados. Respecto de esa arma, el fiscal aclaró que no tenía certeza sobre el lugar donde había sido encontrada, por lo que no confirmó que estuviera dentro de la comisaría.

Con ambos imputados en prisión preventiva, las diligencias continuarán para establecer la procedencia de las sustancias y las demás especies, su eventual destino y si existen otros procedimientos policiales en los que se hayan omitido incautaciones al informar al Ministerio Público.