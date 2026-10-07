Parisi arremete contra eventual candidatura de Bachelet: "El pasado que ella representa es la destrucción"

07 oct. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

El secretario general del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, cuestionó la posibilidad de que la expresidenta Michelle Bachelet vuelva a competir por La Moneda, luego de que la exmandataria dejara abierta la puerta a una eventual tercera candidatura presidencial.

Bachelet fue consultada sobre la posibilidad de volver a ser candidata, ante lo que respondió: “Yo creo que sí”. La exjefa de Estado también aseguró que continuará trabajando por la unidad del progresismo y que hará “todo lo posible” para contribuir a ese objetivo.

A partir de estas declaraciones, Parisi sostuvo que “las palabras de la candidata Michelle Bachelet representan un dilema artificial y falso”.

"La gente va a decidir PDG"

“El pasado que ella representa es el pasado de la destrucción de la educación pública. El pasado que ella representa es la destrucción del equilibrio fiscal, el apitutamiento y el amiguismo; que también lo representa el candidato Boric”, afirmó.

El dirigente del PDG también apuntó a la cercanía política entre Bachelet y el expresidente Gabriel Boric, quien participó la semana pasada en el homenaje realizado a la exmandataria en La Pintana tras el término de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

“Es interesante que ambos se juntan para proteger a un sector político muy bien remunerado”, acusó Parisi.

En contraste, el secretario general del PDG aseguró que su colectividad mantiene una posición distinta y apuntó a las prioridades que busca impulsar el partido.

“El PDG, por el contrario, se junta, se reúne y trabaja por y para la gente. Esa es la diferencia: proteger a un sector político de amiguis y apitutados, o cuidar a la gente. Nosotros no nos equivocamos”.

Parisi afirmó que las prioridades del PDG apuntan a “recuperar la educación pública, recuperar las regiones para que sean mejores que Santiago y, por supuesto, terminar con el apitutamiento”.

El dirigente también cuestionó los niveles de remuneraciones en el sector político y reiteró una de las propuestas que ha planteado durante las últimas semanas.

“Ellos se pagan sueldos millonarios, ¿a costa de qué? De los pobres. Nosotros lo dijimos: la primera medida que hay que tomar es bajarse los sueldos. Lo prometió Bachelet, lo prometió Boric y, por el contrario, son más y más millonarios. Y la gente más y más pobre”, señaló.

Finalmente, Parisi afirmó que el PDG buscará diferenciarse de ambos liderazgos de la oposición ante un eventual nuevo escenario electoral.

“Por eso, el PDG no se confunde. Bienvenida la candidata Bachelet, bienvenido el candidato Boric, pero la gente va a decidir PDG”, concluyó.