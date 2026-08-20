Detienen a prófugo de la justicia investigado por homicidio ocurrido en San Bernardo

20 ag. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives del Equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) San Bernardo detuvieron a un hombre que se encontraba prófugo de la justicia y que es investigado por su presunta participación en un homicidio ocurrido contra un adolescente en marzo de 2024.

El hecho se registró el 13 de marzo de 2024, en la Plaza Cívica de San Bernardo, donde se produjo un conflicto entre varias personas que terminó con la muerte de un hombre, quien sufrió un trauma torácico penetrante provocado por un arma cortante.

Según explicó el jefe de la Bicrim San Bernardo, subprefecto Ariel Ramírez, la investigación permitió establecer la participación del imputado mediante declaraciones de testigos presenciales, reconocimientos fotográficos y el análisis de registros de cámaras de seguridad. También se revisaron denuncias en su contra por tráfico de drogas.

El sujeto había sido detenido por Carabineros en octubre de 2025, en situación de flagrancia, y quedó en prisión preventiva. Sin embargo, posteriormente recuperó su libertad y, desde hace aproximadamente tres meses a la fecha, se mantenía prófugo de la justicia hasta su nueva detención.

Tras lo anterior, lo que los detectives continuaron con las diligencias hasta ubicarlo en las cercanías del domicilio de un familiar, donde concretaron su detención.

Quedó en prisión preventiva

El fiscal de San Bernardo, Daniel Ríos-Karl, confirmó que el imputado fue detenido luego de que el Juzgado de Garantía de San Bernardo emitiera una orden en su contra.

"El día 19 de agosto del año 2026 fue objeto de control de detención y formalización el imputado Sergio Carreras Heríces, luego de que el Juzgado de Garantía de San Bernardo despachara una orden de detención en su contra, toda vez que estaba siendo objeto de investigación como autor del delito de homicidio respecto de la víctima menor de edad de iniciales L.A.S.R., hecho ocurrido el 13 de marzo del 2024 al interior de la Plaza de Armas de la comuna de San Bernardo", sostuvo.

El persecutor agregó que, tras la orden judicial, funcionarios de la PDI, específicamente de la Bicrim San Bernardo, realizaron labores de inteligencia que permitieron ubicar al imputado y detenerlo en la vía pública.

"Ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo, fue formalizado por el delito de homicidio simple en grado de consumado en contra del menor ya referido y quedó sujeto al régimen de prisión preventiva con un plazo de investigación de 100 días", cerró.