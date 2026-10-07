"Aparace la probabilidad de tormentas eléctricas": Alejandro Sepúlveda anticipa cómo seguirá el tiempo en Santiago

07 oct. 2026 - 07:58 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana dejó atrás las precipitaciones más intensas de las últimas horas, pero el tiempo continuará inestable durante los próximos días.

De acuerdo con el reporte del periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, Santiago pasará de las lluvias generalizadas a chubascos y posibles tormentas eléctricas.

Según explicó, durante esta jornada las precipitaciones ya no tendrán el carácter generalizado de las registradas previamente, aunque podrían producirse episodios puntuales de mayor intensidad.

"Puede caer una nubada que te deje 5, 10 milímetros, pero en una zona muy puntual, ya no es generalizado", señaló Sepúlveda.

Santiago pasa de la lluvia a los chubascos

El meteorólogo indicó que durante la mañana podrían aparecer algunos claros de sol en la capital, situación que favorecería un rápido aumento de la temperatura.

"Incluso durante la mañana veremos algunos claros de sol, y aparece la probabilidad de tormentas eléctricas", explicó. El especialista también aclaró que estos fenómenos podrían estar acompañados de granizo, aunque no necesariamente afectarían a toda la Región Metropolitana.

Para este miércoles, Sepúlveda indicó que la temperatura mínima ya se concretó en 9° y que la máxima alcanzaría los 18!. Sin embargo, la alta humedad hará que el ambiente se perciba más frío.

¿Cómo estará el tiempo este jueves?

Para el jueves, las condiciones continuarán inestables en distintos sectores de Santiago. Sepúlveda anticipó que el poniente de la capital amanecerá con cielo nublado.

"Mañana jueves, amaneceríamos con cielo nublado en el sector poniente de Santiago, Pudahuel, Maipú y desde ahí hacia Melipilla, Curacaví, amanecería nublado", indicó.

En el centro de Santiago, en tanto, se espera nubosidad parcial durante la mañana, con una temperatura mínima de 7°. Además, nuevamente existe la posibilidad de tormentas eléctricas.

El pronóstico para Santiago durante el fin de semana

Para el viernes se anticipa una disminución de la nubosidad durante la tarde, lo que permitiría un leve aumento de las temperaturas.

"El día viernes pasaríamos de cielo nublado a nubosidad parcial en la tarde, o sea, menos nubes en la tarde que estos días. Por eso subiría un poquitito la temperatura a 19°", señaló Sepúlveda.

Sin embargo, el periodista advirtió que no se pueden descartar precipitaciones débiles y localizadas durante esa jornada.

El sábado, en tanto, se espera abundante nubosidad y precipitaciones en la cordillera, con una máxima de 18°. Para el domingo también se anticipa cielo nublado, a ratos cubierto, junto con precipitaciones en la cordillera.

Lluvias nuevamente para el lunes 12 de octubre

La inestabilidad podría regresar a Santiago durante el lunes 12 de octubre. El especialista recalcó que estas precipitaciones no tendrían la magnitud del sistema que afectó recientemente a la zona central, aunque las condiciones del terreno serán un factor a considerar.

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