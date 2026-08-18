Encuentran osamentas humanas durante excavaciones en San Miguel: PDI descarta intervención de terceros

18 ag. 2026 - 20:20 hrs.

¿Qué pasó?

Restos de origen humano fueron encontrados durante este martes en una obra en construcción ubicada en avenida Carlos Valdovino, en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

El hallazgo se produjo mientras trabajadores realizaban excavaciones en el lugar, situación que fue informada a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, que instruyó las primeras diligencias investigativas.

El inspector Rodrigo Páez Videla, de la Brigada Misión Sur, explicó que funcionarios de la unidad especializada concurrieron hasta el sitio junto a personal del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminalística.

Investigan la data de los restos humanoos

“Tras realizar las primeras diligencias investigativas en compañía de personal del Laboratorio de Criminalística Central y del Departamento de Medicina Criminalística, se logró establecer que los restos eran de origen humano, no apreciando traumatismo asociado a terceras personas”, confirmó.

Respecto de la antigüedad de los restos, el inspector precisó que esta deberá ser determinada mediante las pericias correspondientes.

“En cuanto a la data de estos restos, serán determinadas una vez que sean periciadas por personal de la Unidad de Antropología Forense del Servicio Médico Legal”, concluyó.