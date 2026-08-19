Detienen en Tirúa a integrante de la WAM y presunto implicado en homicidio de comunero Manuel Huenupil

19 ag. 2026 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de unidades especializadas de la Prefectura Macrozona Sur de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron este miércoles a un sujeto, integrante de la organización radical WAM y prófugo de la justicia, quien mantenía dos órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de homicidio e infracción a la Ley de Armas.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el imputado tendría participación en el homicidio del comunero mapuche Manuel Huenupil Antileo, ocurrido en mayo de 2022 en la comuna de Carahue.

El operativo se concretó durante la tarde de este miércoles en la localidad de Quidico, comuna de Tirúa, provincia de Arauco, región del Biobío, y contó con la participación de detectives de la PDI, además de personal del Ejército y la Armada.

En este contexto, los detectives lograron ubicar al sujeto al interior de un domicilio ubicado en el sector La Puntilla, donde concretaron su captura sin que se registraran incidentes.

Investigación por el homicidio de Manuel Huenupil

La investigación estableció que Huenupil habría sido atacado con armas de fuego por integrantes de la WAM, en el contexto de una disputa relacionada con un predio de la zona.

En el marco de las diligencias por este homicidio, la PDI ha detenido a cerca de una decena de personas vinculadas a los hechos. De ellas, cinco fueron condenadas a 12 años de presidio efectivo a comienzos de este mes.

Tras su detención, el imputado fue trasladado hasta el Complejo Policial de la PDI en La Araucanía. Desde allí será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Carahue durante la jornada de este jueves para el correspondiente control de detención.

Con esta detención, la PDI continúa desarrollando diligencias investigativas orientadas a esclarecer la totalidad de los hechos y establecer las responsabilidades individuales de quienes participaron en el homicidio de Manuel Huenupil.