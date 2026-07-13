Providencia supera a Las Condes: Las comunas con los gastos comunes más elevados en Santiago

13 jul. 2026 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

El costo de la vivienda en Chile ya no se mide únicamente por el valor del arriendo o el dividendo mensual. Hoy en día, los gastos comunes son una variable clave y decisiva al momento de buscar un hogar.

Un estudio realizado por Millacero e Impulsa Gestión desmitifica la idea de que los gastos comunes van amarrados exclusivamente a la plusvalía del inmueble, revelando profundos cambios estructurales en la forma en que se distribuyen los costos fijos dentro de las comunidades residenciales de Santiago.

El ranking de las comunas con gastos comunes más altos

En la parte alta del escalafón, el sector oriente de la capital sigue liderando con holgura los promedios mensuales por departamento:

Vitacura : Lidera el ranking a nivel nacional con un pago promedio de $246.992 por departamento.

: Lidera el ranking a nivel nacional con un pago promedio de $246.992 por departamento. Chicureo (sector de la comuna de Colina) : Se ubica en segundo lugar con un promedio de $187.256.

: Se ubica en segundo lugar con un promedio de $187.256. Lo Barnechea: Ocupa el tercer puesto registrando un promedio de $182.414.

El sorpresivo ascenso de Providencia por sobre Las Condes

Uno de los datos más llamativos del informe es el comportamiento de Providencia, que registró un gasto común promedio de $170.432, superando de forma inédita a Las Condes, cuyo promedio asciende a $151.578.

Cristian Maturana, CEO de Millacero, explicó a DF que "las remuneraciones representan entre un 40 y un 50% del gasto común total. Solo la conserjería puede explicar cerca del 45% del desembolso mensual de una comunidad residencial".

Un factor clave es la densidad

Mientras un edificio promedio en Providencia cuenta con 55 departamentos, en Las Condes el promedio sube a 77 unidades.

En comunas con mayor densidad como Ñuñoa (94 departamentos por edificio), La Florida (89), Santiago Centro (133) o Macul (152), los costos se licúan entre mucha más gente, abaratando el pago mensual.

¿Es posible que bajen los gastos comunes en el corto plazo?

Los especialistas coinciden de manera unánime: una disminución generalizada parece poco probable en el corto plazo.

No obstante, señalan que sí existe margen para contener estas alzas mediante una gestión más eficiente. El uso de la tecnología, la automatización de procesos y una rigurosa administración de los contratos de servicios externos pueden mitigar el impacto económico en aquellos edificios modernos con un alto estándar de amenidades (piscinas, gimnasios, accesos controlados y grandes jardines).

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