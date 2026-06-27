Así quedará Bandera 700: el histórico edificio del centro de Santiago que será remodelado tras años de abandono

27 jun. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

Tras permanecer durante años en abandono, un histórico edificio ubicado en pleno centro de Santiago volverá a abrir sus puertas.

Se trata de Bandera 700, una construcción patrimonial de arquitectura «Beaux Arts» que será recuperada mediante un proceso de rehabilitación adaptativa, para transformarse en un nuevo espacio habitacional en el corazón fundacional de la ciudad.

El proyecto contempla una superficie total intervenida de 13 510 metros cuadrados, con 192 departamentos distribuidos en tres tipologías: estudios, unidades de 1 dormitorio y departamentos de 2 dormitorios, además de una placa comercial renovada en el primer nivel.

Ubicado en la manzana comprendida entre las calles Bandera, San Pablo, Rosas y Morandé, el edificio destaca por sus cuatro patios interiores, una fachada restaurada y una arquitectura que busca conservar la identidad histórica del inmueble.

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Un edificio con más de un siglo de historia

La historia de Bandera 700 se remonta a fines del siglo XIX, cuando la manzana fue ocupada por un convento capuchino fundado por religiosas provenientes de Toledo, España. Durante casi 188 años, el lugar funcionó como monasterio hasta que en 1915 las religiosas se trasladaron a otro sector de Santiago.

Un año después, en 1916, nació el actual edificio Bandera, diseñado por el arquitecto Manuel Cifuentes Gómez, primer egresado de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile y especialista en hormigón armado. La construcción siguió el estilo «Beaux Arts», con comercio en el primer piso y viviendas en los niveles superiores.

Durante décadas, el sector fue parte del movimiento cultural y bohemio del antiguo barrio Mapocho, donde circularon figuras como Pablo Neruda, Alberto Rojas Jiménez y Oreste Plath.

Ahora, después de años de abandono en sus pisos superiores, Bandera 700 busca recuperar su protagonismo en el centro de Santiago, combinando patrimonio, vivienda y renovación urbana.