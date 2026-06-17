"Dribleo administrativo que roza lo legal": Denuncian compra millonaria en álbumes y láminas del Mundial en Colina

17 jun. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

La Fundación América Transparente presentó una denuncia formal ante ChileCompra por una adquisición realizada por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina, consistente en 1.700 álbumes y 6.800 sobres de láminas del Mundial 2026, por un monto total cercano a los $13 millones financiados con recursos públicos.

Según informó BioBioChile, la entidad municipal justificó la compra señalando que los álbumes serían utilizados en actividades recreativas y educativas, mientras que los sobres de láminas tendrían como finalidad fomentar la integración estudiantil.

El caso fue denunciado ante ChileCompra luego de que se detectara que la adquisición habría sido dividida en dos procesos separados, ambos bajo la modalidad de Compra Ágil, lo que permitió mantener cada operación por debajo del monto que obliga a realizar una licitación pública.

Acusan división de la compra para evitar licitación

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Fundación América Transparente, la compra de los 1.700 álbumes tuvo un costo de $6.497.876. Exactamente el mismo monto se pagó por los 6.800 sobres de láminas, totalizando cerca de $13 millones.

La organización sostiene que al dividir la adquisición en dos operaciones independientes se evitó superar el límite legal establecido para convocar una licitación pública, mecanismo que permite una mayor competencia entre proveedores y una fiscalización más rigurosa del gasto público.

"¿Quién no ha soñado con completar el álbum del Mundial? En la Corporación Municipal de Colina se lo tomaron muy en serio, ¡pero con plata de todos los vecinos!", señaló la fundación a través de sus redes sociales, donde calificó el procedimiento como un "dribleo administrativo que roza lo legal".

Ambas compras fueron adjudicadas al mismo proveedor

Otro de los elementos que llamó la atención de la organización es que ambas compras fueron adjudicadas a la misma empresa, Grupo Tradenix SpA.

"En lugar de levantar una licitación, dividieron la adquisición en dos Compras Ágiles distintas. ¿Y quién fue el afortunado ganador de ambas ventas? Exactamente el mismo proveedor: Grupo Tradenix SpA", sostuvo la fundación.

Según constató BioBioChile, la sociedad mencionada inició actividades tributarias en junio de 2025.

Qué es la "fragmentación de compras"

La Fundación América Transparente aseguró que la práctica observada corresponde a lo que se conoce como "fragmentación de compras", una fórmula que puede ser utilizada para evitar procesos de licitación y reducir los niveles de competencia y transparencia en las contrataciones públicas.

"A esta práctica se le llama fragmentación de compras. Es una vía rápida para evadir la competencia, la transparencia y elegir a dedo. Ya sean sobres del Mundial o artículos de oficina, los recursos del Estado exigen probidad real, no 'jueguito de piernas' para eludir la ley", afirmó la organización.

Por ahora, será ChileCompra la entidad encargada de revisar los antecedentes presentados y determinar si existieron eventuales incumplimientos a la normativa vigente en el proceso de adquisición realizado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Colina.