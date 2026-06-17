Muere Monserrat Sarmiento, joven que recibió trasplante de corazón tras emotiva campaña en 2018

17 jun. 2026 - 08:03 hrs.

¿Qué pasó?

Una lamentable noticia se dio a conocer esta semana en redes sociales, luego que se confirmara la muerte de Monserrat Sarmiento, joven de 17 años que recibió un trasplante de corazón tras una emotiva campaña en 2018, la que tenía por nombre "Un Corazón para Monse".

La menor había sido prioridad nacional para recibir un nuevo órgano desde 2015, producto de una cardiopatía congénita conocida como bloqueo AV y síndrome de QT largo, que sufría desde su nacimiento. La patología hizo que desde 2016 se mantuviera conectada a un corazón artificial.

Luego de que se encontrara un órgano compatible, Montserrat fue sometida a una compleja operación el 8 de junio de 2018 cuando apenas tenía 9 años, en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, encabezada por el doctor Pedro Becker.

La familia de Montserrat a través de redes sociales constantemente actualizaba su estado de salud. La joven permanecía postrada en estado vegetal. En los últimos días, la casa en donde vivían sufrió un devastador incendio, por lo que estaban pidiendo donaciones.

Instagram: uncorazonparamonse

"Gracias por habernos elegido como tus padres"

"Con profundo dolor en nuestros corazones, queremos comunicar que nuestra querida Monserrat ha partido", publicó la familia en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de la joven.

"Nuestra niña dejó este mundo terrenal a los 17 años para convertirse en un ángel que seguirá iluminando nuestras vidas desde otro lugar", agregaron en el escrito.

El texto, que recibió cientos de comentarios lamentando lo sucedido, continuó señalando que "después de una vida marcada por una valentía inmensa, hoy descansa en paz, rodeada del amor que sembró en cada persona que tuvo el privilegio de conocerla".

"Gracias por habernos elegido como tus padres. Fuiste, eres y siempre serás la mejor hija que pudimos tener. La más feliz, la más sonriente, la más valiente y luchadora. Nos enseñaste sobre la fuerza, la esperanza, la resiliencia y el amor incondicional", expresaron.

Su familia recordó la campaña para que Montserrat tuviera un donante: "Tu corazón tocó miles de vidas y tu historia unió a personas de todas partes en una cadena de cariño que jamás olvidaremos. Aunque hoy las lágrimas nos acompañan, también nos acompaña la gratitud por cada instante compartido contigo"

"Vuela alto, Monse, hijita hermosa, amada inmensamente. Tu luz jamás se apagará. Vivirás por siempre en nuestros corazones", concluyó el texto.