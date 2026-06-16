EXCLUSIVO| Corte Suprema ordena abrir proceso de remoción contra juez Daniel Urrutia por viajes con licencia médica

16 jun. 2026 - 13:26 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema resolvió abrir un cuaderno de remoción en contra del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, en el marco de la revisión nacional de casos de funcionarios judiciales que viajaron al extranjero mientras hacían uso de licencias médicas. Esto según confirmaron fuentes del máximo tribunal a Mega Investiga.

La decisión fue adoptada por el pleno del máximo tribunal, que analizó los antecedentes remitidos por las distintas cortes de apelaciones del país respecto de investigaciones administrativas por eventuales irregularidades en el uso de licencias médicas.

El caso de Urrutia forma parte de los 56 cuadernos de remoción que la Corte Suprema ordenó abrir tras revisar los sumarios vinculados a viajes fuera del país durante períodos de reposo médico.

La situación del magistrado había sido previamente revisada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que lo absolvió por un viaje realizado a Ecuador en 2022 y declaró prescrito otro episodio relacionado con un viaje a Costa Rica en 2020. Sin embargo, en esa misma resolución se estableció que existió incumplimiento del reposo médico prescrito.

Consultado el juez Daniel Urrutia, declinó referirse al respecto.

Su abogado, Carlos Quezada, dijo a Mega Investiga que “en relacion con la decision de hacer uso de la facultad del artículo 80 de la Constitución por parte del pleno, en votacion dividida, solo podemos decir que el magistrado Urrutia acata la decision del pleno, sin perjuicio de las acciones legales que tiene a su alcance, y que se defenderá en el procedimiento de remoción y demás instancias legales que correspondan”.

¿En qué consiste un cuaderno de remoción?

La apertura de un cuaderno de remoción constituye una de las medidas disciplinarias más graves contempladas para jueces y tiene por objeto determinar si existen antecedentes suficientes para solicitar su destitución por infracción al deber de buen comportamiento exigido a los integrantes del Poder Judicial.

La decisión respecto de Urrutia se enmarca en la revisión masiva impulsada por la Corte Suprema luego de detectarse cientos de casos de funcionarios judiciales que registraron salidas del país mientras se encontraban con licencia médica.

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